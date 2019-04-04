Алексей Арестович: Россия «утрется» после двух потопленных кораблей 5 4.04.2019, 11:40

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Алексей Арестович

Военный обозреватель о новой реальности в Черном море.

В НАТО подготовили пакет мер реагирования на агрессию России в Керченском проливе и Азовском море, а также для усиления безопасности в Черноморском регионе. Он будет рассмотрен в эти дни в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.

Документом предусматривается усиление наблюдения и отправка большого количества кораблей НАТО в Черное море, "чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив и Азовское море", - уточнила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Значит ли это, что отныне украинские корабли смогут беспрепятственно проходить по Керченскому проливу? И как будут развиваться события при новой попытке такого прохода? "Если начнутся боевые действия, здесь НАТО точно не останется в стороне", - заявил UAportal военный обозреватель и блогер Алексей Арестович.

В нашем распоряжении уже были признаки, которые позволяли сказать, что вероятность такого решения очень высока. Решение логичное, оно целиком следует стратегии, о которой мы тоже раньше говорили, которая заключается в том, что международная торговля – это на 85% торговля морская, и мировая стабильность, а особенно стабильность Запада, зависит от объемов и спокойствия этой торговли. Деньги любят тишину.

Проблема состоит не в единичном инциденте, а в том, что Россия намерена и дальше нарушать правила международной морской торговли, уже не говоря про Крым. А это уже очень серьезно не нравится всему просвещенному человечеству.

Поэтому России решили показать, что так не будет.

Это столкновение принципиальных позиций в конкретном месте на конкретном примере.

Естественно, никто воевать за Украину не будет – открывать огонь первыми. Но почти со 100% вероятностью будет новый проход наших кораблей, всесторонне обеспеченный присутствием западной военной машины. Это насыщенность Черного моря натовскими кораблями, спутниковая разведка и сопровождение такого перехода.

А дальше начинается то, о чем мы говорили. Вот идут наши корабли под плотным контролем и прикрытием сил и средств НАТО. Россияне пытаются их отгонять. Специально для этого они создали бригаду кораблей Росгвардии.

Но россияне оказываются в той вилке, о которой мы говорили.

Если останавливать украинские корабли силой, то это риск нарваться на прямое противодействие НАТО. Я не знаю, как в этой ситуации себя поведут натовские военнослужащие, особенно после одного из вариантов 2 мая, но точно могу сказать, что россиянам и операционно, и психологически, и управленчески будет тяжелее принимать решения на силовую остановку украинских кораблей.

Допустим, они воспрепятствуют. Думаю, уже давно готов пакет международных санкций, в том числе юридических – международные суды, - уже за систематическое нарушение правил морского судоходства. И дальше прилетит такой пакет санкций, что, думаю, мало уже совсем не покажется.

Речь может пойти и о блокировке российских морских портов, и о санкциях на морские перевозки России, и об арестах российских судов либо портового имущества. То есть полный набор экономического протрезвления.

Саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне 3-4 апреля, полностью посвящен российской военной угрозе. Это означает, что они не исключают военного развития событий. Иначе зачем было затевать саммит НАТО и насыщать Черное море силами и средствами НАТО?

Я не думаю, что это будет стрельба. Но то, что может дойти до предупредительной стрельбы, до опасного маневрирования, до вытеснения – это я вполне допускаю. А это уже ведение боевых действий военными средствами, но без стрельбы на поражение.

В любом случае, сдавать наших моряков во второй раз никто не собирается. это я гарантирую на 101%.

К чему это может привести – не знаю. Но НАТО – это консенсусная организация с очень медленным порядком принятия решений, и если бы не было железного консенсуса, если бы они не были всесторонне готовы, они бы никогда не делали даже таких заявлений, а не то, что пошли бы на это.

То есть у них всё готово. Эти полгода им понадобились на: а) понимание ситуации, б) выработку ее разрешения, принятие конкретных мер, их институализацию в документах и программах.

И вот теперь они готовы к действию.

Если россияне пропускают украинские корабли (вероятность этого маленькая. 80%, что будут сопротивляться, 20% - что пропустят), тогда сразу возникает вопрос, на каком основании задержаны предыдущие моряки и корабли. Давайте-ка их обратно и несите-ка ответственность за незаконное задержание.

Если не пропускают, последует дальнейшее давление на Россию, и давление будет колоссальным. Думаю, эту историю присоединят к предыдущим – к отравлению Скрипалей, к сбитому Боингу, к войне в Украине, в Сирии, к Венесуэле и так далее. И будут уже щемить.

Пока я не вижу радикальных изменений. Ясно, что России будет тяжело под этими санкциями, но ясно, что она не рухнет, - по крайней мере, не сразу, - а будет продолжать сопротивляться.

Но я даю 100% гарантию, что наши тоже не будут молчать. Наши в этот раз будут стрелять – если не прямо, то предупредительно. То есть, они по нам предупредительный, потом мы по ним предупредительный. А дальше, кто уже начнет боевые действия…

Но даже если начнутся боевые действия, здесь НАТО точно не останется в стороне. Если начнется взаимный бой украинских кораблей с россиянами, не знаю, будет ли стрельба, но то, что будут невоенные действия НАТО – радиоподавление, вытеснение, отжатие – это однозначно. Станут между нашими кораблями и российскими. Что, россияне будут стрелять по натовским кораблям? Будет немедленный вооруженный ответ, и тогда будет ай-ай-ай.

НАТО гарантированно перетопит все российские лоханки, которые там окажутся. А попытка дернуться авиацией или какими-то калибрами… В Черном море находятся два эсминца НАТО с управляемым ракетным оружием, а в каждом 90 "Томагавков", и они достают до Москвы, и могут всю крымскую группировку – и авиационную, и морскую – превратить в тот самый любимый "ядерный пепел" Киселева.

Поэтому, я думаю, Россия утрется после 2 потопленных корабликов, так же, как утерлась после Су-24, сбитого в Сирии.

А дальше наступит совершенно другая политическая и военная реальность. Точнее, она уже наступила после этого заявления.

Это большое событие.