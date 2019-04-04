Фотофакт: На машине, которая вывозит кресты из Куропат, скрыли регистрационный номер

Фотофакт: На машине, которая вывозит кресты из Куропат, скрыли регистрационный номер40
- 4.04.2019, 11:46
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Стыдно?
Водитель машины, которая вывозит кресты из Куропат, куском ткани скрыл регистрационный номер, сообщает nn.by. Стыдно?
Напомним, что сегодня власти сносят кресты по периметру Куропат, они остались стоять только со стороны МКАД. Урочище оцеплено сотрудниками ОМОНа, в него никого не пропускают. По самому урочищу ходят коммунальщики — не исключено, что там также будут вестись какие-то работы.
Активисты сообщают, что уже снесено и вывезено около 100 крестов.
Напомним, что 1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.
Ранее сайт Charter97.org сообщил, что в Куропатах задержали одного из лидеров БХД Павла Северинца и лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича.