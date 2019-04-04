Фотофакт: На машине, которая вывозит кресты из Куропат, скрыли регистрационный номер 40 4.04.2019, 11:46

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Стыдно?

Водитель машины, которая вывозит кресты из Куропат, куском ткани скрыл регистрационный номер, сообщает nn.by. Стыдно?

Фото: «Наша Ніва»

Напомним, что сегодня власти сносят кресты по периметру Куропат, они остались стоять только со стороны МКАД. Урочище оцеплено сотрудниками ОМОНа, в него никого не пропускают. По самому урочищу ходят коммунальщики — не исключено, что там также будут вестись какие-то работы.

Активисты сообщают, что уже снесено и вывезено около 100 крестов.

Напомним, что 1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Ранее сайт Charter97.org сообщил, что в Куропатах задержали одного из лидеров БХД Павла Северинца и лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича.