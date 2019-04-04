В Минске подорожают услуги автостоянок 4.04.2019, 11:51

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Это произойдет уже с 8 апреля.

С 8 апреля в столице вырастут цены на услуги автостоянок, находящихся в ведении ГО «Гаражи, автостоянки и парковки», пишет tut.by.

Согласно новым тарифам, для физлиц стоимость хранения автомобилей с допустимой максимальной массой до 3,5 тонны включительно составит 36 рублей в месяц (ранее 34 рубля). Это не касается автостоянок № 15 и № 92, расположенных на улице Кальварийской и на улице Гикало, 1а. Здесь установлен тариф 40 рублей (ранее 38 рублей).

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц цена вырастет до 40 рублей в месяц (ранее 38 рублей).

Также будет изменен часовой тариф для физлиц на услуги по хранению автомобилей с 06.00 до 19.00. На всех стоянках кроме № 15 и № 92 он составит 0,10 рубля в час. Эти изменения не коснуться автомобилей, которые были эвакуированы в принудительном порядке.

Кроме того, с 8 апреля тариф на хранение велосипедов на всех автостоянках будет составлять 7 рублей в месяц (ранее 5 рублей), а если с клиентом заключен договор хранения транспортных средств — 5 рублей в месяц (ранее 3 рубля).

— Клиентам, оплатившим услуги хранения транспортных средств по договорам (в том числе по квитанциям) до 7 апреля, перерасчет по новому тарифу производиться не будет, — проинформировали в ГО «Гаражи, автостоянки и парковки».