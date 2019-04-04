В Куропатах задержали активистов Дмитрия Дашкевича и Филиппа Шарова 1 4.04.2019, 12:08

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Фото: Роман Протасевич / Еврорадио​

Активисты защищали кресты в урочище.

Милиционеры задержали защитника Куропат Дмитрия Дашкевича, который протестовал против сноса крестов, сообщает «Еврорадио».

Также был задержан активист «Молодого фронта» Филипп Шаров.

Напомним, что сегодня власти сносят кресты по периметру Куропат. Урочище оцеплено сотрудниками ОМОНа, в него никого не пропускают. По самому урочищу ходят коммунальщики — не исключено, что там также будут вестись какие-то работы.

Активисты сообщают, что уже снесено и вывезено около 100 крестов.

Фото: Роман Протасевич / Еврорадио​

Напомним, что 1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Ранее сайт Charter97.org сообщил, что в Куропатах задержали одного из лидеров БХД Павла Северинца и лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича.