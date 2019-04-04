Помпео пригрозил использовать «другие средства» для выдворения военных РФ из Венесуэлы 1 4.04.2019, 12:02

1,719

Майк Помпео

Фото: Reuters

Госсекретарь заявил, что США намерены противостоять российскому влиянию в Южной Америке.

Госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что США готовы использовать «другие средства» в своем арсенале, после того, как дипломатические попытки убедить Россию вывести военный персонал из Венесуэлы не нашли никакого отклика у Москвы, передает «Голос Америки».

«Мы, конечно же, говорили с русскими. Мы говорили им, насколько серьезно мы воспринимаем угрозу, связанную с дальнейшим использованием их военной силы внутри Венесуэлы», – заявил Помпео в радиоинтервью.

«Я пытался убедить их, что это не в их интересах. Думаю, мне это не удалось, – признал он. – Поэтому мы обратимся к другим средствам американской мощи, чтобы у венесуэльского народа появился шанс получить демократию, которую они заслуживают, без кубинского или российского сапога, приставленного к их горлу».

Госсекретарь не стал уточнять, о каких «других средствах» идет речь, но напомнил, что президент Дональд Трамп четко дал понять Москве, что США «готовы сделать все необходимое, чтобы заставить россиян уйти».

Россия недавно усилила свое присутствие в раздираемой кризисом Венесуэле, жители которой голодают, устраивают акции протеста и страдают от общенациональных отключений электроэнергии.

В конце марта Кремль отправил два российских военных самолета в главный аэропорт под Каракасом, который доставил оборудование и военных, чтобы помочь режиму Николаса Мадуро.

В ответ на это в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на прошлой неделе Помпео заявил, что США «не будут оставаться безучастным наблюдателем, в то время как Россия усиливает напряженность в Венесуэле».

В свою очередь Москва демонстративно заявила, что ее войска будут помогать Мадуро и его режиму в Венесуэле «столько, сколько им понадобится».

Российские официальные лица настаивают на том, что военные прибыли в Венесуэлу в рамках давнего соглашения о военно-техническом сотрудничестве.

Однако Помпео дал понять, что предупреждение по поводу Венесулы является частью более широкой кампании по сдерживанию наступления России в Западном полушарии.

«К сожалению, предыдущая администрация позволяла России оказывать влияние на Кубе и в других местах по всему Западному полушарию», – отметил госсекретарь.

По его словам, администрация Трампа «уделяет очень большое внимание противодействию этому».

«Венесуэла – одно из тех мест, но мы видим их и в других местах, наблюдаем даже в других местах Южной Америки таких как Перу, Эквадор, Венесуэла... Чили, Бразилия, Колумбия понимают эти риски», – отметил Помпео.

Госсекретарь сообщил, что он отправится в этот регион на следующей неделе и будет обсуждать «эту самую угрозу».

США ввели санкции против нефтяной промышленности Венесуэлы и приняли другие меры экономического характера в попытке заставить Мадуро уйти, но пока он не проявляет никаких признаков отступления.

В среду группа из 14 американских сенаторов, представляющих обе партии, внесла законопроект, который, по их словам, поможет восстановить демократию и преодолеть гуманитарный кризис в Венесуэле.

Сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что предлагаемая инициатива носит «гораздо более широкий» характер, чем три законопроекта, одобренные на прошлой неделе Палатой представителей при двухпартийной поддержке.

Эти законопроекты вводят дополнительные ограничения на экспорт в Венесуэлу слезоточивого газа, защитного снаряжения для подавления протестов и других предметов, которые могут быть использованы для борьбы с преступностью. Они также призывают администрацию Трампа выделить гуманитарную помощь в размере 150 миллионов долларов и требуют от Госдепартамента и разведслужб оценить угрозу российского влияния в этой южноамериканской стране.

Законопроект, внесенный сенаторами, предлагает ускорить планирование восстановления Венесуэлы международными финансовыми институтами, выделить дополнительную гуманитарную помощь в размере 400 миллионов долларов и официально признать и поддержать усилия венесуэльского лидера Хуана Гуайдо по восстановлению демократии.

Документ также предполагает снятие введенных санкций с граждан Венесуэлы, не причастных к нарушениям прав человека, если они признают Гуайдо временным президентом страны.