Представитель Католического костела о Куропатах: Больно такое наблюдать, особенно в Великий пост 6 4.04.2019, 12:17

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Юрий Санько

Фото: svaboda.org

Католический костел готовит официальное заявление по действиям белорусских властей.

Пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси ксендз Юрий Санько, комментируя «Радыё Свабода» ситуацию вокруг сноса крестов в Куропатах, сказал, что чрезвычайно больно на такое смотреть, особенно во время Великого поста.

«Зачем, почему, для чего это делается? - переспрашивает он. - Очень много вопросов возникает. Крест - это главный символ христианства, символ спасения человечества. И вдруг видим такое... К тому же митрополит неоднократно говорил: Куропаты - это наша Голгофа, а ее без креста представить просто невозможно».

По словам Юрия Санько, также возникают вопросы, что дальше будет с крестами и где их собираются «складировать».

По его словам, вскоре Католический костел должен сформулировать и выразить официальную позицию относительно того, что сейчас происходит в Куропатах.