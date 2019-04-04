Поддержка Зеленского четвертью жителей Донбасса - тектонический сдвиг в ментальности региона 3 Денис Казанский

4.04.2019, 12:20

2,002

Денис Казанский

ФОто: apostrophe.ua

Такое в украинской истории происходит впервые.

Не будучи пророссийским политиком и выходцем из Донбасса, не имея поддержки админресурса и местных элит, не имея даже местных депутатов и ячеек, Зеленский набрал в этом регионе 25% голосов. Такое в украинской истории происходит впервые.

"Мне могут возразить, что Зеленский - пророссийский политик. Но так может казаться только из Львова или Киева. По меркам востока Украины это, безусловно, не так. Для Донбасса пророссийские политики - это Бойко и Медведчук. А за Зеленского, который выступал на концертах для воинов АТО, открыто жертвовал деньги на армию и к тому же считается человеком Коломойского сознательный пророссийский избиратель голосовать не будет.

По его словам, "подобно тому, как у нас иногда цитируют старые номера "95 квартала", где Зеленский говорит какие-то неприятные вещи про Украину, с той стороны тоже возмущенно постят видео, на котором Зеленский кланяется в пояс воинам АТО ("карателям!") и называет боевиков ЛДНР "мразью".

То, что такой кандидат набрал на Донбассе 25% без подкупа и фальсификаций, на некоторых участках почти догнал Юрия Бойко и с большим отрывом обогнал пророссийского Вилкула, которого поддерживали мэры, местные депутаты и Ахметов - безусловный позитив. И свидетельство тектонических сдвигов в ментальности жителей региона.

Денис Казанский, "Фейсбук"