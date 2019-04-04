Что власти ищут в компьютере блогера Андрея Паука? 4 4.04.2019, 12:22

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Kaк можно защитить себя в подобной ситуации.

Похоже, что власти начали подготовку к предстоящим «выборам» и их особенно интересует, что храниться в компьютерах знаменитых блогеров.

Так к видеоблогеру из г.п. Октябрьский Гомельской области Андрею Пауку недавно пришли с обыском и конфисковали технику, на которой он готовил свои сюжеты, пишет «Гомельская весна».

В этом видео правозащитник Леонид Судаленко объясняет чего ждать и как можно защитить себя в подобной ситуации. Ведь сегодня пришли за Пауком, а завтра могут придти и за вами.

Поэтому лучше быть подготовленными и знать свои права!