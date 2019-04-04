закрыть
4 апреля 2019, четверг, 14:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Что власти ищут в компьютере блогера Андрея Паука?

4
  • 4.04.2019, 12:22
  • 1,547

Kaк можно защитить себя в подобной ситуации.

Похоже, что власти начали подготовку к предстоящим «выборам» и их особенно интересует, что храниться в компьютерах знаменитых блогеров.

Так к видеоблогеру из г.п. Октябрьский Гомельской области Андрею Пауку недавно пришли с обыском и конфисковали технику, на которой он готовил свои сюжеты, пишет «Гомельская весна».

В этом видео правозащитник Леонид Судаленко объясняет чего ждать и как можно защитить себя в подобной ситуации. Ведь сегодня пришли за Пауком, а завтра могут придти и за вами.

Поэтому лучше быть подготовленными и знать свои права!


популярное за неделю

Мнение

Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить
Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить Богдан Яременко
Бесплатный сыр - только в мышеловке
Бесплатный сыр - только в мышеловке Леонид Невзлин
Совпадение?
Совпадение? Телеграм-канал «Баста»
По волне нашей памяти
По волне нашей памяти Ирина Халип