Что власти ищут в компьютере блогера Андрея Паука?4
- 4.04.2019, 12:22
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Kaк можно защитить себя в подобной ситуации.
Похоже, что власти начали подготовку к предстоящим «выборам» и их особенно интересует, что храниться в компьютерах знаменитых блогеров.
Так к видеоблогеру из г.п. Октябрьский Гомельской области Андрею Пауку недавно пришли с обыском и конфисковали технику, на которой он готовил свои сюжеты, пишет «Гомельская весна».
В этом видео правозащитник Леонид Судаленко объясняет чего ждать и как можно защитить себя в подобной ситуации. Ведь сегодня пришли за Пауком, а завтра могут придти и за вами.
Поэтому лучше быть подготовленными и знать свои права!