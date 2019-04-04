Представитель Православной церкви: Ситуация вокруг Куропат очень беспокоит 12 4.04.2019, 12:23

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Сергий Лепин

Фото: «Радыё Свабода»

Православная церковь ждет объяснения властей.

Пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергий Лепин в интервью «Радыё Свабода» заявил, что удивлен тем, что Министерство культуры Беларуси не в курсе того, что происходит в Куропатах.

«Меня ситуация вокруг Куропат и крестов очень беспокоит. Но давайте дождемся официального комментария Минкульта, райисполкома, представителей властей.

Надеюсь, что это происходит не для того, чтобы расширить территорию ресторана, может, власти хотят установить более красивые кресты, имеют планы на реконструкции этого мемориала.

Я удивлен, что никто не комментирует, что там происходит и на основании каких документов. Это памятник культуры, и власти должны отвечать, я жду объяснений официальных лиц. И все же я не оставляю надежду, что речь идет о совершенствовании исторического памятника, а не о его разрушении», — заявил отец Сергий Лепин.