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Автогеральдика: что значит эмблема, украшающая радиатор вашей машины

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  • 4.04.2019, 12:39
  • 2,542

История самых известных автомобильных эмблем.

Испокон веков автомобили украшали эмблемами, фигурками и статуэтками. Все эти блестящие штуки постоянно отдирали всевозможные дети. Но есть в них еще и какая-то тайна, история происхождения... Иногда даже не знаешь, как появился вензель, украшающий радиатор машины, и как он выглядел лет сто назад, пишет «Вокруг света».

Alfa Romeo

Для эмблемы позаимствовали элементы родового герба семейства Висконти, герцогов Миланских: красный крест (напоминает о Первом крестовом походе, в котором участвовали и члены семейства) и дракон, по легенде убитый в V веке прародителем Висконти.

BMW

Первая эмблема появилась в 1917 году, и изображала вращающийся пропеллер. В 1920-м от пропеллера остался лишь круг, разделенный на четыре четверти, окрашенные в традиционные баварские цвета — белый и синий.

Citroёn

Инженер Андре Ситроен начал карьеру предпринимателя с завода по производству коробок передач. Шестерни в этих коробках ради лучшего сцепления имели специальные зубья в форме шеврона. Их изображение увенчало эмблему компании и больше принципиально не изменялось.

Ferrari

Вставшая на дыбы лошадь впервые появилась на фюзеляже истребителя итальянского аса Франческо Барака. Летчик был сбит в 1918 году, а его мать предложила использовать символ самому Энцо Феррари. Желтый фон — цвет города Модены, где и производят машины.

Nissan

Первоначально круг на эмблеме был красным и символизировал восходящее солнце, а прямоугольник (синий) — небо. В компании считают, что все это выражает девиз «Искренность приносит успех». Впрочем, красный и синий цвета со временем уступили под напором холодного металла.

Mitsubishi

Три алмаза перекочевали на эмблему с фамильного герба Ятаро Ивасаки, отца-основателя. Отсюда и название: «мицу» по-японски «три», «биси» — алмаз. Алмазы символизируют честность, ответственность перед обществом и взаимопонимание между народами.

Mercedes-Benz

Фирма создана в 1926 году путем слияния компаний Карла Бенца и Даймлера Готлиба. Звезда от Даймлера намекала на превосходство в трех средах — на земле, на воде и в воздухе. В 1937-м звезду поместили в круг. (До этого на его месте был лавровый венок от «Бенца».)

Opel

Молния, заключенная в круг, напоминает о легендарном грузовике 1930-х годов Opel Blitz Тур 3,6 (молния по-немецки Blitz). До этого знак фирмы был проще — синий овал с надписью Opel, который позже обзавелся нарисованной торпедой. Её и заменили на молнию.

Peugeot

Лев символизирует мощь изделий компании. С ним фирму связал и монумент Льва в Бельфоре, в окрестностях которого расположены заводы Peugeot. Монумент был установлен Огюстом Бартольди (автором статуи Свободы), дабы напоминать о безуспешной немецкой осаде 1871 года.

Porsche

Так как фирма находится в Штутгарте, в центре эмблемы поместили герб города с лошадью (город был основан на месте конезавода). Рога и полосы — с герба герцогства Вюрттембергского, столицей которого Штутгарт и являлся.

Renault

Логотипа не было 32 года. В 1922-м появился знак в виде круга с помещенной внутри него на решетке надписью Renault. Знак вешали на клаксон, решетка же позволяла выходить звуку. А когда в 1924-м решетку сделали ромбовидной, изменилась и форма эмблемы.

Rover

Эмблема в виде щита впервые появилась на рамах велосипедов, а с 1904 года перекочевала и на первый автомобиль компании. Изображенный на ней корабль, обрамленный листьями, напоминал о викингах — далеких предках англичан.

Subaru

Звезды на эмблеме символизируют созвездие Плеяды (Subaru по-японски). Другое название — «Семь сестер», в память о превращенных в звезды дочерях древнегреческого титана Атласа.

Toyota

Три эллипса появились в 1989-м. Вертикальный и горизонтальный складываются в букву Т, а эллипс символизирует «дух созидания в разработках». Окружающее эллипсы пустое пространство также имеет смысл и означает «будущие возможности и развитие технологий».

Volkswagen

Изначально на эмблеме компании был изображен герб замка Вольфсбург, который находился недалеко от заводов Volkswagen. Позже герб упразднили, а на эмблеме появились буквы W. Буквы были очерчены кругом, в таком виде эмблема и существует до сих пор.

Volvo

Первенец автозавода, Volvo Jakob, выпускался с эмблемой в виде диагональной полосы на радиаторе и круга со стрелой (символ мужского начала, в астрологии — символ Марса). В 1975 году круг упразднили, оставив лишь надпись VOLVO.


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