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Кризис, которого не было: Росстат переписал всю статистику с 2014 года

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  • 4.04.2019, 12:38
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Самая продолжительный в 21-м веке экономический спад, рецессия в промышленности - ничего этого не было, согласно новой оценке.

Росстат провел радикальный пересмотр макростатистики за период с 2014 года и пришел к выводу, что потери российской экономики от санкций Запада и обвала цен на нефть были существенно преувеличены, пишет finanz.ru.

По новой официальной оценке, ни самой продолжительной в 21-м веке рецессии, которая, как считалось, продолжалась два года подряд, ни падения промышленности, ни обвала в строительстве - на самом деле не было.

Согласно пересчитанным данным, единственным годом, когда экономика сокращалась, стал 2015-й. Причем масштабы спада теперь оцениваются вдвое скромнее, чем изначально.

Первые оценки Росстата показывали падение ВВП на 3,7%, затем цифру улучшили до 3%, потом до 2,8%. Последний и окончательный пересчет показал уже лишь 2,3%.

Рецессии в 2016 году, по новым данным, не было вовсе: изначально спад оценили в 0,2%, а теперь довели цифру до роста в 0,3%. В 2017-м году экономика ускорилась в 5 раз, показав рост на 1,6% (вместо 1,5% по изначальным данным), а прошлом - еще почти в 1,5 раза, до рекордных с 2012 года 2,3%.

«Наиболее фантастическим выглядит пересмотр по обрабатывающей промышленности», - отмечает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

По изначальным данным Росстата, несырьевое производство рухнуло на 3,4% в 2015 году, а затем два года стагнировало, оставаясь примерно на 3% ниже докризисных отметок: рост в 2016-м оценили в 0,5%, а в 2017-м в 0,2%.

По новой оценке, спад в 2015 году был вдвое меньше заявленного (1,8%), а уже в 2016-м начался «рывок», после чего в течение трех лет отрасль показала рост на 5,6%.

«Не менее фееричный пересмотр», продолжает Тремасов, состоялся в строительстве, которое еще недавно считалось одной из немногих отраслей, так и не сумевшей выбраться из рецессии. Теперь это в прошлом: вместо 3% падения за три года строительство показывает 3% роста.

Неожиданно в плюс вышло образование: объем услуг, предоставленных в этом секторе, падавший на 2% за время кризиса, теперь растет на 3% (по сравнению с 2015 годом).

В результате тотального пересмотра статистики «как-то так получилось, что практически все виды экономической деятельности пересчитали вверх», констатирует Тремасов: «Единственная отрасль, которая была пересчитана вниз - это здравоохранение».

«Можно, конечно, придумать множество гипотез, объясняющих столь удивительные цифры. Но, наверное, пора уже перестать удивляться. <...> Чудеса стали обыденностью», - иронизирует Тремасов.

«Сейчас и в крупнейших мировых финансовых структурах типа Всемирного банка и МВФ, агентствах ООН, аналитических структурах, консультирующих инвесторов, чешут в затылках, не понимая, что делать с публикуемыми Россией данными», - пишет экономист Евгений Гонтмахер.

Налицо открытый конфликт интересов, считает он: Росстат находится под кураторством Министерства экономического развития, которое как раз и отвечает «обеспечение темпов экономического роста выше мировых».

Решением проблемы мог бы стать вывод Росстата из структур исполнительной власти, предлагает Гонтмахер: ведомство могло бы получить статус, которым обладает, например, Счетная палата. Ее руководство формируется с участием президента и Федерального собрания.

В противном случае статистический «прорыв» грозит обернуться для России новыми потерями. Вызывающая все большее удивление статистика «тоже вносит свою лепту в процесс уничтожения инвестиционной привлекательности страны - и без того находящейся в зоне отрицательных значений», предупреждает Гонтмахер.


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