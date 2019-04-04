Фотофакт: Пятеро милиционеров набросились на Нину Багинскую в Куропатах 15 4.04.2019, 12:47

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Нина Багинская

72-летнюю активистку задержали, когда она хотела пристыдить вандалов.

В Куропатах милиционеры и «люди в штатском» забросили в микроавтобус активистку Нину Багинскую, сообщает «Радыё Свабода».

Она шла к строителям у машины, куда грузили кресты. Говорила, хочет их «пристыдить».

Когда Нина Багинская пошла к строителям, милиционеры и люди в штатском бросились за ней через дорогу, чуть ли не попав под машины.

Полковник милиции, который на глазах журналистов хватал Багинскую за руки, заявил на видео, что не видел задержания.

Напомним, что сегодня власти сносят кресты по периметру Куропат. Урочище оцеплено сотрудниками ОМОНа, в него никого не пропускают. По самому урочищу ходят коммунальщики — не исключено, что там также будут вестись какие-то работы.

Активисты сообщают, что уже снесено и вывезено около 100 крестов.

Напомним, что 1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Ранее сайт Charter97.org сообщил, что в Куропатах задержали одного из лидеров БХД Павла Северинца и лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича, общественных активистов Дмитрия Дашкевича и Филиппа Шарова.