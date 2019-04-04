Выборы президента Украины: как голосовали за кандидатов в разных областях 4.04.2019, 13:07

ФОТО: УНІАН

ЦИК опубликовал данные после обработки 100% бюллетеней.

В первом туре выборов президента Украины шоумен Владимир Зеленский набрал больше всего голосов в 19 областях и Киеве, сообщает nv.ua.

Кроме того, данные ЦИК свидетельствуют, что действующий президент Петр Порошенко победил в двух областях Львовской (35,32%) и Тернопольской (24,3%).

За кандидата от Оппозиционной платформы - За життя Юрия Бойко больше всего избирателей проголосовали в Донецкой и Луганской областях - 36,85% и 43,96% соответственно.

Лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко выиграла в Ивано-Франковской области с результатом 22,51%.

В Винницкой области за Зеленского проголосовали 23,42% избирателей, за Порошенко – 22,37%.

В Волынской области за Зеленского поголосовали 21,63%, за Порошенко - 18,98%.

В Днепропетровской области Зеленский набрал 45,34% голосов избирателей, Порошенко – 8,32%.

В Донецкой области – 24,74% набрал Зеленский и 12,64% Порошенко.

В Житомирской области – за Зеленского проголосовали 27,83% избирателей, за Порошенко – 15,24%.

В Закарпатской области Зеленского поддержали 38,35% избирателей, Порошенко – 11,39%.

В Запорожской области – 39,75% избирателей проголосовали за Зеленского, 8,76% - за Порошенко.

В Ивано-Франковской области Зеленский получил 16,07% голосов, Порошенко – 21,3%.

В Киевской области 30,86% избирателей отдали свои голоса Зеленскому, 18,57 – Порошенко.

В Кировоградской области у Зеленского 34,52% поддержки избирателей, у Порошенко – 11,79%.

В Луганской области Зеленский набрал 25,02% голосов, Порошенко – 6,58%.

Во Львовской области Зеленского поддержали 11,96%, Порошенко - 9,69%.

В Николаевской области Зеленский получил 40,74% голосов, Порошенко – 9,08%.

В Одесской области у Зеленского 41,26% голосов, у Порошенко - 9,69%.

В Полтавской области Зеленский получил 35,62% голосов избирателей, Порошенко – 10,61%.

В Ровенской области у Зеленского 24,01% голосов, у Порошенко - 22,32%.

В Сумской области 32,66% избирателей отдали голоса за Зеленского, 10,66% - за Порошенко.

В Тернопольской области за Зеленского проголосовали 14,67%, за Порошенко - 24,3%.

В Харьковской области Зеленский набрал 36,4%, Порошенко – 8,52%.

В Херсонской области Зеленский набрал 37,58%, Порошенко – 11,51%.

В Хмельницкой области у Зеленского 24,89% голосов, у Порошенко – 16,63%.

В Черкасской области Зеленский получил 30,06% голосов, Порошенко - 12,2%.

В Черновицкой области за Зеленского проголосовали 31,07%, за Порошенко - 14,09%.

В Черниговской области у Зеленского 26,28%, у Порошенко - 12,77%.

В Киеве за Зеленского проголосовали 27,08%, за Порошенко – 25,59%.

Напомним, после обработки 100% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины Владимир Зеленский набрал 30,24%, Петр Порошенко - 15,95%.