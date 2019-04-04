Как создавался Народный мемориал в Куропатах 1 4.04.2019, 13:34

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Фото: «Радыё Свабода»

30 лет Народному мемориалу в урочище под Минском из которого сегодня вывезли кресты.

Первый - Крест Страданий - был поставлен в Куропатах еще при советской власти в 1989 году. Массово кресты на месте захоронения жертв сталинских репрессий начали ставить с 2000 года.

4 апреля на территории мемориала Куропаты начали сносить кресты - Народный мемориал, который существует на территории массового расстрела уже 30 лет. «Радыё Свабода» вспомнила, как он создавался.

С чего все началось

Первая массовая демонстрация в Куропатах прошла в 1988 году, тогда людей разогнали внутренние войска с применением слезоточивого газа и спецсредств. Первый семиметровый крест на территории мемориала появился через год, на Дзяды 1989. Его назвали Крест Страданий.

До 2000-го года на территории мемориала кресты не ставили. За 10 лет территория пришла в запущенность, поэтому политик Зенон Позняк призвал к созданию Hародного мемориала на этом месте.

На призыв политика откликнулись, и уже в 2000-ом году прошло первое крестное шествие на Дзяды в Куропатах. Для этого подготовили и поставили 20 крестов. После этого кресты стали ставить в Куропатах ежегодно.

Протест против строительства кольцевой дороги

Осенью 2001 года около Куропат начали строить кольцевую дорогу, которая затрагивала кусок мемориала. Тогда же началась ежедневная Куропацкая вахта, которую инициировал «Молодой фронт» под руководством Павла Северинца. Тогда кресты стали символом борьбы, их ставили на пути рабочих, которые должны были прокладывать дорогу.

Куропатскую стражу разгоняли с участием ОМОНа, она длилась около 8 месяцев.

За 8 лет - полтысячи крестов

Несмотря на строительство кольцевой автодороги, кресты в Куропатах продолжали ставить. Традиционно их массово ставили во время шествия на Дзяды каждую осень. Перед этим активисты убирали урочища, а также на ежемесячных сборах 29-го числа. К 2008-му году в Куропатах поставили полтысячи крестов.

Обострение и снова кресты

Каждое обострение ситуации вокруг мемориала сопровождалось установление новых крестов, они стали своеобразным символом борьбы за мемориал. В 2017 году через дорогу от Куропат начали строить бизнес-центр. Это вызвало негодование общества, а около Куропат снова появилась ежедневная вахта в палатках. Ее инициаторами были активисты Дмитрий Дашкевич, Павел Северинец. Тогда же в Куропатах начали ставить новые кресты каждый день.

В результате противостояния бизнесмены отказались от своих планах на строительство.

Кресты против ресторана «Поедем поедим»

В 2018 году около Куропат начал работу ресторан «Поедем поедим», тогда же около него появилась ежедневная вахта, активисты не пускают посетителей в ресторан. В знак протеста против ресторана в таком месте Дашкевич поставил вокруг Куропат несколько десятков новых крестов высотой до 7 метров.

После дорожники требовали снести 13 крестов. 4 апреля из оцепленного мемориала вывезли до 70 крестов. Кто из властей принял такое решение. пока неизвестно. Шестерых человек задержала милиция.

Сталинские репрессии и Куропаты

В Беларуси массовые репрессии начались еще с приходом к власти большевиков - в 1917 году. А закончились, когда умер Сталин, - в 1953-м. Исследователи полагают, что под них попали как минимум 600 тысяч человек. По другим оценкам, эта цифра достигает 1,4 миллиона. Но точное количество неизвестно - КГБ до сих пор не раскрыл архивы.

По разным подсчетам, от 30 до 250 тысяч человек каратели НКВД расстреляли с 1937 по 1941 год в Куропатах - лесном массиве под Минском.