Лукашенко назначил нового вице-премьера 13 4.04.2019, 13:27

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Владимир Дворник

Фото: gp.by

Им стал экс-глава Гомельского облисполкома.

Лукашенко назначил Владимира Дворника заместителем премьер-министра. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

Как сообщает телеканал, ранее вся карьера Владимира Дворника была связана с аграрной сферой. По мнению Лукашенко, это ценный опыт, который, безусловно, поможет чиновнику в новой должности. В целом, Лукашенко считает необходимыми периодические кадровые перестановки в вертикали власти.

Работая в правительстве, Владимир Дворник до конца года будет курировать кадровое наполнение Гомельского облисполкома.

Напомним, несколько дней назад предшественника Дворника на посту вице-премьера Михаила РусогоЛукашенко назначил помощником-инспектором по Могилевской области.