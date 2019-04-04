Европарламент утвердил новые правила поставок газа в ЕС 1 4.04.2019, 13:29

Они коснутся и проекта «Газпрома» «Северный поток-2».

Европейский парламент утвердил новые правила рынка газа, которые будут распространяться на трубопроводы из стран, не входящих в состав ЕС, в частности газопровод "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение парламентарии приняли 465 голосами "за" и 95 голосами "против", 68 депутатов воздержались.

Согласно решению, российский "Газпром" должен будет придерживаться европейских правил, поскольку к нему будет применяться принятая газовая директива ЕС.

"Отныне все газопроводы из стран, не входящих в ЕС, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС о доступе для третьих сторон, разделении прав собственности, недискриминационных тарифах и прозрачности.

Это приведет к усилению энергетической безопасности на нашем континенте. Это всегда было главной целью Европейского парламента, и я рад, что мы достигли этого", - прокомментировал принятое решение глава комитета по промышленности, исследованиям и энергетике, польский евродепутат Ежи Бузек.

"Измененные правила создадут более конкурентоспособный газовый рынок ЕС, гарантируя, что владельцы трубопроводов, входящих на территорию ЕС, отделены от операторов газоснабжения.

Трубопроводы должны стать доступными для других операторов, как это уже действует в соответствии с правилами о внутренних газопроводах ЕС. Потребители выиграют от большей конкуренции и, следовательно, от снижения цен", - говорится в сообщении парламента относительно принятого решения.

После официального одобрения министрами ЕС газовая директива будет опубликована в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.

У государств-членов Евросоюза будет девять месяцев, чтобы привести свое национальное законодательство в соответствие с этой директивой.

В ЕС хотят, чтобы поправки к директиве вступили в силу до запуска "Северного потока-2". Ожидается, что газопровод введут в эксплуатацию до конца 2019 года.