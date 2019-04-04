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Арина Соболенко: Три года назад я была совершенно сумасшедшей

  • 4.04.2019, 13:42
Арина Соболенко
Фото: WTA

Белорусская теннисистка рассказала, как изменилась ее игра.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вспомнила о тренерском перерыве в Индиан Уэллсе: в матче с Анжелик Кербер она вызвала Дмитрия Турсунова на корт, и их разговор состоял из 10 слов и 40 секунд тишины, пишет "Прессбол".

"Мы немного поругались перед матчем. Он пытался объяснить мне, что нужно делать, но это было прямо перед матчем. Я сказала, что не запомню, я уже готова к матчу, мы вчера все обсудили, а новые вещи только отвлекают. Он был мною недоволен.

Когда я вызвала его на корт, он сказал, что я и так все знаю, и спросил, что ему делать. Я сказала: можешь поддержать? И он такой молчит, пожимает плечами. Это была трудная ситуация. Ему тоже нужно прибавлять", — цитирует Соболенко официальный сайт ВТА.

Также теннисистка рассказала о том, как ей помогла работа с психологом, начавшаяся больше двух лет назад.

"Это мне очень помогло, потому что два-три года назад я была совершенно сумасшедшей. Поищите матчи тех времен, вы увидите огромную разницу.

Сейчас я все равно сумасшедшая, все равно легко злюсь. Но стало лучше. Надо прибавлять дальше".


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