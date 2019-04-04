Какой народ оказался самым главным любителем фруктов в Европе? 4.04.2019, 13:47

В среднем 64% европейцев едят минимум по 400 граммов фруктов и овощей каждый день.

85% итальянцев едят фрукты каждый день – и это лучший показатель во всем Евросоюзе, сообщает европейская статистическая служба Евростат. А самыми большими любителями овощей оказались ирландцы и бельгийцы: 84% жителей этих стран едят овощи каждый день, пишет "Европульс".

Меньше всего едят фрукты в Латвии – только 35% жителей включают фрукты в повседневный рацион. А меньше всего овощей едят в Венгрии (только 30% венгров делают это ежедневно).

В среднем 64% европейцев едят минимум по 400 граммов фруктов и овощей каждый день. Согласно рекомендациям ВОЗ, именно столько овощей и фруктов необходимо человеку для профилактики таких хронических заболеваний, как рак, диабет, расстройства сердечно-сосудистой системы и ожирение.