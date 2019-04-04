Литва первой из стран Балтии подписала пакт об оборонном сотрудничестве с США 4.04.2019, 13:54

«Дорожная карта» описывает пять основных целей политики для двух стран.

Соединенные Штаты и Литва подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, направленное на усиление двусторонней подготовки и обмена информацией.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление распространил Пентагон.

"Литва является союзником НАТО и "передовым государством", граничащим с Россией. Это первая страна Балтии, которая подписала такое соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении.

"Дорожная карта" описывает пять основных целей политики для двух стран в период с 2019 по 2024 года: усиление сотрудничества в сфере тренировок, учений и обмена; сдерживание в регионе Балтийского моря, включая улучшение осведомленности о морской сфере; обмен информацией; сотрудничество в многонациональных операциях; киберзащита.

Документ также призывает Соединенные Штаты продолжать разворачивать силы в балтийских государствах "для усиления сдерживания и поддержания усилий Эстонии, Латвии и Литвы для дальнейшего развития национальной обороны".

План подписание соглашений об оборонном сотрудничестве с тремя странами Балтии следует из стратегического диалога США и Балтии, одобренного в ноябре 2018 года. Эстония и Латвия ведут переговоры с Пентагоном для подписания подобных соглашений.

США инвестировали почти $80 млн в сотрудничестве в оборонной сфере с Литвой с 2014 года.