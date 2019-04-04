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Война с крестами в исполнении Лукашенко

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  • Анджей Почобут
  • 4.04.2019, 13:58
  • 2,115
Анджей Почобут
Фото: Agencja Gazeta

Куропаты были обязательным пунктом визитов всех польских правительственных делегаций.

Десятки крестов, установленных в Куропатах, на месте сталинских казней, сегодня вывозятся муниципальными службами при поддержке Министерства внутренних дел Беларуси.

Ну, это очень значимый жест.

Не так давно Куропаты были обязательным пунктом визитов всех польских правительственных делегаций. Все польские политики, вовлеченные в диалог с Лукашенко, были здесь. Казалось, это защитит это место от радикального "наведения порядка".

Но все случилось иначе...

Анджей Почобут, "Фейсбук"


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