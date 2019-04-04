закрыть
4 апреля 2019, четверг, 14:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

ЦИК Украины: Дебаты на «Олимпийском» не могут заменить теледебаты

2
  • 4.04.2019, 14:07

Евгений Радченко заявил, что Порошенко и Зеленский плохо читали закон.

Дебаты на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты могут быть формой предвыборной агитации, однако не определенными Законом "О выборах Президента Украины" теледебатами. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

"То, о дебаты говорится в постановлении ЦИК, - это статья 62 закона (О выборах Президента Украины). Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немного не та статья закона, то есть речь идет сейчас о тех дебатах, которые регулируются как форма предвыборной агитации", - сказал он в комментарии "Укринформу".

Радченко отметил, что статья 62 закона о выборах Президента определяет процедуру и сроки проведения передвибочих теледебатов, которые проводятся на Общественном телеканале и оплачиваются из государственного бюджета. Также он добавил, что скорее всего, кандидаты на пост главы государства, которые говорят о дебатах на стадионе "Олимпийский", имеют в виду форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах Президента относительно "проведения публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций". По его словам, такие дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

"Я не знаю, о чем говорят кандидаты, спрашивайте у них, но, возможно, оба кандидата плохо читали закон. Есть предвыборные теледебаты, 62-я статья закона и постановление ЦИК касается именно этого. Когда один кандидат другого вызывает на дебаты, то очевидно, что речь идет о части 1 п. 3 статьи 58 закона (Предвыборная агитация - ред ..). Это разница", - добавил замглавы ЦИК.

Вместе с тем Радченко напомнил, что до момента принятия ЦИК итоговый протокол о результатах голосования 31 марта и объявления повторного голосования (второго тура - ред.) Агитация кандидатов на пост Президента не допускается.


популярное за неделю

Мнение

Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить
Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить Богдан Яременко
Бесплатный сыр - только в мышеловке
Бесплатный сыр - только в мышеловке Леонид Невзлин
Совпадение?
Совпадение? Телеграм-канал «Баста»
По волне нашей памяти
По волне нашей памяти Ирина Халип