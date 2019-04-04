ЦИК Украины: Дебаты на «Олимпийском» не могут заменить теледебаты 2 4.04.2019, 14:07

Евгений Радченко заявил, что Порошенко и Зеленский плохо читали закон.

Дебаты на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты могут быть формой предвыборной агитации, однако не определенными Законом "О выборах Президента Украины" теледебатами. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

"То, о дебаты говорится в постановлении ЦИК, - это статья 62 закона (О выборах Президента Украины). Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немного не та статья закона, то есть речь идет сейчас о тех дебатах, которые регулируются как форма предвыборной агитации", - сказал он в комментарии "Укринформу".

Радченко отметил, что статья 62 закона о выборах Президента определяет процедуру и сроки проведения передвибочих теледебатов, которые проводятся на Общественном телеканале и оплачиваются из государственного бюджета. Также он добавил, что скорее всего, кандидаты на пост главы государства, которые говорят о дебатах на стадионе "Олимпийский", имеют в виду форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах Президента относительно "проведения публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций". По его словам, такие дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

"Я не знаю, о чем говорят кандидаты, спрашивайте у них, но, возможно, оба кандидата плохо читали закон. Есть предвыборные теледебаты, 62-я статья закона и постановление ЦИК касается именно этого. Когда один кандидат другого вызывает на дебаты, то очевидно, что речь идет о части 1 п. 3 статьи 58 закона (Предвыборная агитация - ред ..). Это разница", - добавил замглавы ЦИК.

Вместе с тем Радченко напомнил, что до момента принятия ЦИК итоговый протокол о результатах голосования 31 марта и объявления повторного голосования (второго тура - ред.) Агитация кандидатов на пост Президента не допускается.