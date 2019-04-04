Доллар и евро подорожали на торгах в Минске 4.04.2019, 14:31

Российский рубль подешевел.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 4 апреля прошли очередные торги валютами, пишет tut.by.

Доллар подорожал на BYN 0,0011, до 2,1428 рубля.

Евро окреп на BYN 0,0007, до 2,407 рубля.

Российский рубль снизился на BYN 0,0096, до 3,2787 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.