Тадеуш Кондрусевич призвал прекратить снос крестов в Куропатах 4.04.2019, 14:29

ТАДЕУШ КОНДРУСЕВИЧ

ФОТО: АЛЕКСАНДР КОРСАКОВ, TUT.BY

Глава Католической церкви в Беларуси предлагает широкое обсуждение ситуации в урочище.

Тадеуш Кондрусевич высказался о Куропатах, находясь в Белостоке на реабилитации после операции. Он призвал прекратить снос крестов и начать диалог с обществом, сообщает «Радыё Свабода».

«Неравнодушные к трагедии массовых убийств люди приходили в Куропаты, чтобы помолиться, старались каким-то образом обозначить это место, почтить память убитых и похороненных здесь предков и соотечественников.

Таким образом в урочище появились кресты, как это издревле принято делать на кладбищах и в местах захоронений. Кресты ставили без официального разрешения, но власть не запрещала этого делать. За последние 30 лет постепенно появился своеобразный "Куропатский пантеон" - стихийный мемориал, известный во всем мире», - говорится в заявлении Тадеуша Кондрусевича на официальной странице Католической церкви в Беларуси.

Он назвал Куропаты местом «памяти и молитвы» и призвал к широкому обсуждению ситуации в Куропатах с представителями религиозных конфессий и общества.

«Никто не говорит о том, что не нужно упорядочить территорию урочища Куропаты, но не за счет оскорбления чувств верующих. Я считаю, что необходимо организовать общественное обсуждение плана упорядочения территории Куропат с участием представителей различных вероисповеданий», - отмечает в своем заявлении митрополит Кондрусевич.