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Давайте поговорим серьезно

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  • Айдер Муждабаев
  • 4.04.2019, 14:42
  • 2,270
Айдер Муждабаев

Судьба страны во время войны – все-таки не конкурс креатива команд.

Давайте поговорим серьезно. Я и к Порошенко отношусь трезво, и к Зеленскому не имею ничего личного. И мне не 18 лет – ни по возрасту, ни по пониманию жизни. И я не имею желания никого пугать каким-то там грустным будущим – это в нашем детсаду считается бяка, фу.

Но мне кажется, что это не мне одному видно, – лента, по крайней мере моя, состоит из трезвых взрослых людей. По-моему, в этом креативе, хайпе, угаре мы зашли уже слишком далеко. Мы перепутали свою судьбу и судьбу своих детей с предвыборным шоу. И мне, честно, непонятна эта увлеченность процессом и крики со всех сторон. Судьба страны во время войны – все-таки не конкурс креатива команд, а что-то иное. Это сущностный разговор, в деталях.

А если так все и пойдет дальше, то хорошо от этого ни действующим лицам, ни всем остальным не будет. "За" вы или "против" кого-то. Да, это, как говорят подростки, "аццкий треш" и "угар", "ржака" и "хайп". Это все, конечно, wow и "круто". Только я на эту подростковую пьянку нам примерно месяца два даю. Потом похмелимся. Разве этого не видно? Это, правда, не видно? О чем вы, люди?

Айдер Муждабаев, «Фейсбук»


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