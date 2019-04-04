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Умер режиссер Георгий Данелия

  • 4.04.2019, 14:56
  • 2,895
Георгий Данелия

Ему было 88 лет.

Умер советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия. Ему было 88 лет. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.

Георгия Данелию госпитализировали из-за воспаления легких в феврале. Он попал в реанимацию, врачи ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание.

Георгий Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года, но уже через год его семья переехала в Москву. В 50-х годах он окончил Московский архитектурный институт и работал архитектором в Институте проектирования городов.

В 1959 году Данелия окончил Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме» в мастерской Михаила Калатозова, после которых начал работать в киностудии режиссером-постановщиком.

В 1960 году вышла его дебютная картина «Сережа» по одноименной повести Веры Пановой. Фильму присудили Гран-при на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Широкая известность пришла к режиссеру в 1964 году после выхода лирической комедии «Я шагаю по Москве». Среди других его киноработ — «Тридцать три», «Не горюй!», «Совсем пропащий!», «Афоня», «Мимино» и «Кин-дза-дза».

Данелия выступил сценаристом большинства своих фильмов, а также соавтором сценариев таких кинокартин, как «Джентельмены удачи», «Француз» и «Привет от Чарли Трубача». Он также снялся в эпизодических ролях в нескольких фильмах.


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