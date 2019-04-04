Cамозванец осквернил главный символ христианства 11 Николай Статкевич

4.04.2019, 15:11

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Фото: «Еврорадио»

Защитим веру своих предков.

По приказу главаря правящего режима вокруг народного мемориала в Курапатах ломают и сносят христианские кресты.

Такое преступление направлено не только против памяти десятков тысяч жертв сталинских репрессий. Осквернение главного символа христианства накануне Пасхи - это покушение на саму веру нашего народа.

Мы уже многое стерпели от самозванца. Незаконные аресты, похищения и убийства его оппонентов. Восхваление Гитлера, уничтожившего треть нашего народа. Превращение выборов в фарс. Украденные у народа миллиарды на зарубежных счетах. Бездарную экономическую политику, приведшую к обнищанию миллионов тружеников. Поборы с безработных и отравление земли опасными китайскими производствами.

Не встречая отпора, самозванец идет все дальше. Теперь во время Великого поста он демонстративно плюет на веру нашего народа.

Призываю тех, кто не хочет больше терпеть, собраться в воскресенье 7 апреля в 12.00 на пл. Свободы возле Минского Свято-Духова кафедрального собора. Вместе помолимся за избавление нашей страны от лукавого и покажем, что наше терпение уже на исходе.

Защитим веру своих предков. Защитим себя. Защитим Беларусь.

Слава Иисусу Христу!

Жыве Беларусь!

Николай Статкевич, «Фейсбук»