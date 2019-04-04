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Лукашенко обсудил с кумом Путина выборы в Украине

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  • 4.04.2019, 15:10
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Диктатор встретился с пророссийским политиком и олигархом Виктором Медведчуком.

Лукашенко встретился сегодня с украинским политиком, главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, передает корреспондент БелТА.

Диктатор отметил, что был рад встретиться с Виктором Медведчуком, особенно после горячих политических событий в Украине. "Интересна ваша оценка, что ждать в перспективе от Украины. Для меня очень важно, может, даже не меньше, чем для вас, поэтому очень интересны ваши рассуждения на сей счет и другие вопросы", - сказал Александр Лукашенко.

В свою очередь Виктор Медведчук отметил, что утром перед встречей с Лукашенко в шутку говорил о том, что в отличие от всех других граждан Украины имеет уникальный шанс точно узнать уже сейчас, кто победит на президентских выборах 21 апреля, когда состоится второй тур. "Я вспоминаю вашу пресс-конференцию 1 марта 2019 года ("Большой разговор с Лукашенко". - Прим.), где вам задали вопрос, и вы анализировали, что может произойти", - пояснил политик.

Виктор Медведчук напомнил, что уже тогда Лукашенко предсказал, что во второй тур выйдут Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

"Я вам хочу сказать, что 1 марта у нас ни один эксперт, ни один социолог, ни один политик не мог сказать точно, кто выйдет во второй тур", - отметил он.


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