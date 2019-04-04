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Трамп дал Китаю срок на выполнение торговой сделки

  • 4.04.2019, 15:24
Фото: Reuters

Для подписания договора председатель Си Цзиньпин приедет в США.

Торговое соглашение, которое администрация Дональда Трампа готовит с Китаем, будет включать значительную отсрочку исполнения, пишет finanz.ru.

Обязательства по закупке американских товаров, включая сельхозпродукцию, нефть и природный газ, Пекин должен выполнить к 2025 году - то есть уже после того, как Трамп гарантировано покинет президентский пост.

Такой сценарий обсуждается на переговорах, которые в Вашингтоне проводят вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, глава Минфина США Стивен Мнучин и представитель по торговым вопросам Роберт Лайтхайзер, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, в ближайшие несколько дней планируется заключение предварительной сделки, по условиям которой США обязуются в течение семи лет не предпринимать ответных мер, даже если Китай не исполнит свои обязательства.

Часть условий соглашения будет и вовсе носить необязательный характер, а срок их исполнения будет сдвинут на 2029 год.

При этом США не намерены в одночасье отменять все введенные пошлины на китайские товары, под которыми сейчас находится около половины всего экспорта из КНР в Штаты.

Для подписания соглашения председатель КНР Си Цзиньпин приедет в США. Его визит может быть анонсирован уже в четверг, утверждают источники Bloomberg.

4 апреля Трамп встретится с китайским вице-премьером Лю Хэ, сообщила пресс-служба Белого дома.

Экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил на брифинге в среду, что на прошлой неделе на переговорах в Пекине добились «хорошего задела».

«Мы охватили вопросы, которые никогда не обсуждались раньше, включая правовую сторону вопросов»,- сказал Кадлоу, напомнив, что США последовательно обвиняли Пекин в краже интеллектуальной собственности, принудительной передаче американскими компаниями, ведущими бизнес в КНР, своих технологий.

По словам советника, «во всем достигнут прогресс, но мы еще не вышли на конечный результат, надеемся, что эта неделя приблизит нас к нему»


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