Светлана Коржич: Я предупредила Равкова, что не остановлюсь 8 4.04.2019, 15:22

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Светлана Коржич

Мать Александра Коржича три часа беседовала с министром обороны.

Встреча Светланы Коржич с министром обороны Беларуси Андреем Равковым состоялась 3 апреля в здании Минобороны, сообщает «Радыё Свабода».

«Равков сказал, что бывший командир Печей и так уже наказан»

Как рассказала Светлана Коржич, разговор в Министерстве обороны продолжалась около трех часов. На ней также присутствовали правозащитник Наталья Горячко и жительница Крупок Ольга, которая хотела обсудить свой частный вопрос.

«Мы зашли на прием вместе с несколькими другими женщинами, - рассказала Светлана. - Меня хотели принять первой, но получилось так, что все вместе зашли. Я сказала, что требую привлечь к ответственности полковника Чернецкого (бывший командир учебного центра в Печах, который после смерти Александра Коржича был переведен на работу в Минобороны. На процессе по делу о смерти солдата Чернецкий выступал в качестве свидетеля. - РС). Министр ответил мне, что он уже наказан. Что потерял генеральские погоны, имеет сейчас низкооплачиваемую работу... Я рассказала все, что хотела сказать. Спросила, где сейчас врач, которая лечила моего Сашу? Попросила помочь ее найти. Министр ответил, что «этим занимаются органы».

Светлана Коржич лично встречалась с Равковым впервые. Ранее она контактировала только с главой администрации Лукашенко Натальей Кочановой и председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем.

«Пыталась узнать что-то о компенсации - ничего не сказал мне, - рассказывает Светлана Коржич. - Опустил глаза. Сказал, что знает о деле сына, следил за ним. Я предупредила, что не остановлюсь, что доведу это дело до конца, если они не хотят принимать меры. Буду сама заниматься расследованием, хотя и не хочу об этом рассказывать. Сказала министру, что хочу реабилитировать имя сына. Чтобы его никто не называл суицидником».

Пообещали поставить памятник

По словам матери погибшего солдата, военные пообещали установить на могиле Александра Коржича памятник. Вероятно, это произойдет до 15 апреля - дня рождения Коржича. Сейчас на его могиле в Пинске по-прежнему стоит деревянный крест, установленный во время похорон.

«Равков сказал мне, что это его был приказ - заняться памятником для Саши, рассказала Светлана Коржич. - Пообещал, что поставят в апреле памятник. Спешил, говорил, что хватит уже разговаривать. Что ему нужно в Витебск ехать. Не хотел меня слушать, порывался убежать».

Кроме самого министра обороны Беларуси, на встрече присутствовали другие военнослужащие. По словам Светланы Коржич, она хотела привести с собой родных погибших солдат, однако никто из них не согласился лично задать вопросы министру. Просила также о встрече с бывшим командиром Печей Константином Чернецким, но получила отказ.

«Я думала, что со мной пойдут другие родственники погибших в армии, - сетует Светлана Коржич. - Родные Артема Бастюка и других парней. Но их не было. Мать Артема Бастюка сама мне вчера позвонила. Сказала, что никуда не поедет, потому что это ничего уже не даст. Кто-то сказал, что не может приехать в Минск, нет денег».

Светлана говорит, что продолжает заниматься проблемой смертей солдат в белорусской армии. Она встречается с родными других погибших солдат. Как раз перед встречей с Равковым была в Кореличах, где разговаривала с матерью Александра Орлова, который погиб в Слониме во время судебного процесса по делу Александра Коржича. Там Светлана узнала, что расследование смерти Орлова возобновила Генпрокуратура. После того, как мать Орлова написала письмо Лукашенко. По словам Светланы Коржич, Андрей Равков не знал о возобновлении расследования.

«Буду снова просить встречи с Лукашенко»

«Никому эта проблема не интересна, такое у меня впечатление, - говорит Коржич. - Если сама лбом не будешь пробивать, если родители не будут стучаться, то ничего не поменяется. Объединяться надо. Надо было ехать сейчас в Министерство обороны. Но кто-то не может, кто-то не хочет, у кого-то денег нет. Но кто за нас это сделает? Я весь список министру озвучила, с фамилиями солдат, чьи родные со мной связь поддерживают. А министр молчит, что он мне скажет».

Встреча Светланы Коржич с Лукашенко, которую ей обещали устроить в администрации после приговора по делу сына, так и не состоялась. Мать погибшего солдата говорит, что попытается дойти до Лукашенко еще раз.

«Никто в Минобороны мне ничего конкретного не сказал. Надо ехать в администрацию, добиваться встречи с Лукашенко. Рассказать ему, как все происходило, как суд проходил и расследование».

Рассмотрение кассационной жалобы на решение суда по делу Александра Коржича состоится 9 апреля в Верховном суде. Приговор обжаловали обе стороны. Светлана Коржич настаивает, что наказание должно быть более жестким, а на скамье подсудимых должны быть не только сержанты. Осужденные настаивают, что их действия не могли привести к смерти Коржича и просят изменить наказание на более мягкое.