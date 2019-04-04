Греко-католики назвали события в Куропатах «крестоломом» 2 4.04.2019, 15:29

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Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

Великий Пост для всех христиан – это время особого почитания символов веры.

«Великий Пост для всех христиан это время особого почитания Креста Иисуса Христа. Сегодня — 4 апреля 2019 г. христиане Беларуси с болью и ужасом смотрят на «крестолом» в Куропатах», — написал визитатор для греко-католиков Беларуси архимандрит Сергей (Гаек).

Его заявление распространил Александр Шевцов, священник прихода святого мученика Иосафата в Полоцке. Заявление он опубликовал в своем аккаунте в «Фейсбуке».

Напомним, что сегодня власти сносят кресты по периметру Куропат. Урочище оцеплено сотрудниками ОМОНа, в него никого не пропускают. По самому урочищу ходят коммунальщики — не исключено, что там также будут вестись какие-то работы.

Активисты сообщают, что уже снесено и вывезено около 100 крестов.

Напомним, что 1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Ранее сайт Charter97.org сообщил, что в Куропатах задержали одного из лидеров БХД Павла Северинца и лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича, общественных активистов Дмитрия Дашкевича и Филиппа Шарова. Также пятеро милиционеров и людей в штатском брутально задержали активистку Нину Багинскую.