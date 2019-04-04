закрыть
4 апреля 2019, четверг, 16:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Греко-католики назвали события в Куропатах «крестоломом»

2
  • 4.04.2019, 15:29
  • 1,446
Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

Великий Пост для всех христиан – это время особого почитания символов веры.

«Великий Пост для всех христиан это время особого почитания Креста Иисуса Христа. Сегодня — 4 апреля 2019 г. христиане Беларуси с болью и ужасом смотрят на «крестолом» в Куропатах», — написал визитатор для греко-католиков Беларуси архимандрит Сергей (Гаек).

Его заявление распространил Александр Шевцов, священник прихода святого мученика Иосафата в Полоцке. Заявление он опубликовал в своем аккаунте в «Фейсбуке».

Напомним, что сегодня власти сносят кресты по периметру Куропат. Урочище оцеплено сотрудниками ОМОНа, в него никого не пропускают. По самому урочищу ходят коммунальщики — не исключено, что там также будут вестись какие-то работы.

Активисты сообщают, что уже снесено и вывезено около 100 крестов.

Напомним, что 1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Ранее сайт Charter97.org сообщил, что в Куропатах задержали одного из лидеров БХД Павла Северинца и лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича, общественных активистов Дмитрия Дашкевича и Филиппа Шарова. Также пятеро милиционеров и людей в штатском брутально задержали активистку Нину Багинскую.


популярное за неделю

Мнение

Cамозванец осквернил главный символ христианства
Cамозванец осквернил главный символ христианства Николай Статкевич
Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить
Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить Богдан Яременко
Бесплатный сыр - только в мышеловке
Бесплатный сыр - только в мышеловке Леонид Невзлин
Совпадение?
Совпадение? Телеграм-канал «Баста»