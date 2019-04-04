На Южном полюсе появятся буковые леса? 1 4.04.2019, 15:35

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Причиной этому может стать повышение глобальной температуры.

Тогда возле Южного полюса росли Буковые леса — и в ближайшее время могут снова там появиться, считают исследователи из Королевского метеорологического общества Великобритании (RMS), пишет "Хайтек" со ссылкой на The Guardian.

Плиоцен — это эпоха Неогенового периода, которая началась 5,3 млн лет и закончилась 2,5 млн лет назад. В этот период произошло появление первых людей рода Homo, а температура была примерно на 2-4 °С выше современной. Большая часть Южного полюса не была покрыта льдом, а уровень океана был на 20-25 м выше.

В RMS считают, что в ближайшие столетия температура на Земле поднимется до значений плиоцена, а таяние ледников приведет к повышению уровня Мирового океана.

Ранее сотрудники национального парка Денали на Аляске начали вручать посетителям портативные туалеты, рассчитанные на пять-семь использований. Администрация парка считает, что такие меры позволят справиться с загрязнением территории. Глобальное повышение температуры привело к таянию льда на территории парка, обнажив более 60 метрических тонн экскрементов прошлых посетителей.