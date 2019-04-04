закрыть
4 апреля 2019, четверг, 16:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

На Южном полюсе появятся буковые леса?

1
  • 4.04.2019, 15:35
  • 1,862

Причиной этому может стать повышение глобальной температуры.

Тогда возле Южного полюса росли Буковые леса — и в ближайшее время могут снова там появиться, считают исследователи из Королевского метеорологического общества Великобритании (RMS), пишет "Хайтек" со ссылкой на The Guardian.

Плиоцен — это эпоха Неогенового периода, которая началась 5,3 млн лет и закончилась 2,5 млн лет назад. В этот период произошло появление первых людей рода Homo, а температура была примерно на 2-4 °С выше современной. Большая часть Южного полюса не была покрыта льдом, а уровень океана был на 20-25 м выше.

В RMS считают, что в ближайшие столетия температура на Земле поднимется до значений плиоцена, а таяние ледников приведет к повышению уровня Мирового океана.

Ранее сотрудники национального парка Денали на Аляске начали вручать посетителям портативные туалеты, рассчитанные на пять-семь использований. Администрация парка считает, что такие меры позволят справиться с загрязнением территории. Глобальное повышение температуры привело к таянию льда на территории парка, обнажив более 60 метрических тонн экскрементов прошлых посетителей.


популярное за неделю

Мнение

Cамозванец осквернил главный символ христианства
Cамозванец осквернил главный символ христианства Николай Статкевич
Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить
Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить Богдан Яременко
Бесплатный сыр - только в мышеловке
Бесплатный сыр - только в мышеловке Леонид Невзлин
Совпадение?
Совпадение? Телеграм-канал «Баста»