Анатолий Гриценко заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты Украины 1 4.04.2019, 15:57

Анатолий Гриценко

Политик решил сосредоточиться на подготовке к парламентским выборам.

Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты Украины.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Больше я на президентские выборы не пойду. Это точно", - отметил Гриценко.

По словам политика, он вместе со всей своей командой начинает подготовку к парламентским выборам.

Гриценко в первом туре президентских выборов-2019 набрал 6.91% голосов.