Анатолий Гриценко заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты Украины1
- 4.04.2019, 15:57
Политик решил сосредоточиться на подготовке к парламентским выборам.
Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты Украины.
Об этом он сказал в интервью Украинской правде.
"Больше я на президентские выборы не пойду. Это точно", - отметил Гриценко.
По словам политика, он вместе со всей своей командой начинает подготовку к парламентским выборам.
Гриценко в первом туре президентских выборов-2019 набрал 6.91% голосов.