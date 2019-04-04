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Анатолий Гриценко заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты Украины

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  • 4.04.2019, 15:57
Анатолий Гриценко

Политик решил сосредоточиться на подготовке к парламентским выборам.

Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты Украины.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Больше я на президентские выборы не пойду. Это точно", - отметил Гриценко.

По словам политика, он вместе со всей своей командой начинает подготовку к парламентским выборам.

Гриценко в первом туре президентских выборов-2019 набрал 6.91% голосов.


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