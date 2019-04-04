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Светлана Алексиевич о сносе крестов в Куропатах: Это преступление

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  • 4.04.2019, 16:01
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Светлана Алексиевич

Урочище под Минском - символ народной самостоятельности и памяти.

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич прокомментировала для nn.by снос властями крестов в Куропатах.

«Ясно одно, что государство наступает на народную инициативу. Государство хочет взять все под свой контроль, не понимая, что всё взять под контроль невозможно. Эти кресты всё равно останутся в памяти, в нашем сознании.

Это наступление, наступление на всю гражданскую инициативу. Я думаю, что Куропаты были символом народной самостоятельности, народной памяти. И государство не хочет с этим мириться, особенно перед «выборами». Поэтому идет такая зачистка. Это всё формы свободы, а государство не хочет мириться ни с какой свободой.

Что говорить, если министр внутренних дел (Игорь Шуневич — прим.) надевает форму НКВД и идет на какое-то празднование. И когда Лукашенко выступал, то сказал министру: «Вам нечего стыдиться». Государство не хочет мириться, признавать репрессиии. Государство хочет оставить прошлое в понимании тех, сталинских, времен.

Ни о каком покаянии пока говорить нельзя. Они думают, что поставят памятник свой и таким образом искупят свои грехи, кровь, смерти. Нет, этим они не искупят. Этим они сделают только то, что более серьезным будет к ним счет в будущем. А он обязательно будет.

Куропаты — уникальный народный памятник. Сам народ нашел ему форму, сам народ воевал за него, отвоевал его. Ничего подобного, сколько я ни ездила по миру, я не видела. И они думают, что поставят кусок этого казенного камня и люди пойдут туда плакать? Нет, этого не будет никогда. Уже поэтому это преступление».

Напомним, что сегодня власти сносят кресты по периметру Куропат. Урочище оцеплено сотрудниками ОМОНа, в него никого не пропускают. По самому урочищу ходят коммунальщики — не исключено, что там также будут вестись какие-то работы.

Активисты сообщают, что уже снесено и вывезено около 100 крестов.

Напомним, что 1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Ранее сайт Charter97.org сообщил, что в Куропатах задержали одного из лидеров БХД Павла Северинца и лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича, общественных активистов Дмитрия Дашкевича и Филиппа Шарова. Также пятеро милиционеров и людей в штатском брутально задержали активистку Нину Багинскую.


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