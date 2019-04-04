Европарламент одобрил безвиз для британцев после Brexit 4.04.2019, 16:09

Британцам не понадобится виза для краткосрочных поездок.

Европарламент в четверг принял меру, позволяющую британцам приезжать в ЕС без визы даже в случае Brexit без соглашения, сообщает пресс-служба парламента. За меру проголосовали 502 члена парламента, против нее — 81 депутат, воздержались 29, пишет «Зеркало недели».

Европарламент подчеркивает, что безвизовые условия будут действовать только в том случае, если Великобритания также не введет визы ни для одной из стран-членов ЕС.

"Граждане Великобритании смогут на короткий период въезжать в ЕС без визы при условии, что граждане ЕС смогут на таких же условиях приезжать в Великобританию", — говорится в сообщении Европарламента.

Мера будет применяться со дня, когда Великобритания покинет ЕС. В настоящее время ближайшей возможной датой Brexit является 12 апреля.

Граждане Великобритании смогут находиться в ЕС на протяжении 90 дней подряд в любой 180-дневный период.

После одобрения парламента законопроект должен официально одобрить совет министров ЕС, и до 12 апреля он будет внесен в Официальный журнал ЕС для того, чтобы ЕС к этой дате был готов к Brexit без соглашения.

Это решение по визам будет применяться для всех стран-членов ЕС за исключением Ирландии, где действует собственная визовая политика в отношении Великобритании. Также решение распространяется на страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Европейский Союз в среду сообщил, что готов предложить премьер-министру Великобритании Терезе Мэй длительную отсрочку Brexit до января или апреля 2020 года – о кратких отсрочках речи пока не идет. Один из чиновников ЕС пояснил, что в Брюсселе готовы к продлению сроков реализации Brexit "еще на один год", если все идет к выходу Великобритании из Евросоюза без сделки.

При этом британская сторона должна соблюдать строгие условия, включая проведение в мае выборов в Европейский парламент. Мэй продолжает надеяться избежать участия в выборах и рассчитывает на кратковременную отсрочку Brexit — до 22 мая. По ее словам, это оптимальный срок для достижения консенсуса по условиям Brexit с лидером оппозиции в парламенте Джереми Корбином. Его поддержка необходима Мэй для утверждения парламентом ее сделки по Brexit, которую депутаты уже трижды отклонили. Накануне она признала, что Великобритании снова необходимо перенести дату выхода из ЕС, который должен был состояться 12 апреля.

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что будет работать "до последнего часа", чтобы обеспечить надлежащий Brexit, но подчеркнула, что "эти решения должны быть достигнуты прежде всего в самой Британии".

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания не получит никаких дополнительных коротких отсрочек Brexit, если ее парламент не ратифицирует соглашение о выходе до 12 апреля.

В понедельник, 1 апреля, британский парламент рассматривал четыре альтернативных варианта Brexit: по первому из них Британия выходит из ЕС, но остается в Таможенном Союзе, по второму остается не только в ТС, но и членом внутреннего рынка Евросоюза. Еще два варианта предусматривали проведение дополнительного референдума о Brexit. После дебатов депутаты нижней палаты отклонили все четыре варианта. До этого, 29 марта, их поддержки не нашли еще восемь вариантов выхода страны из Европейского союза.