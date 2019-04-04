Геннадий Федынич о БелАЭС: Строится не дачный домик, а ядерный объект 4.04.2019, 16:14

Лидер профсоюза РЭП раскритиковал факты нарушения труда на Островецкой АЭС.

Многочисленные факты нарушения охраны труда в очередной раз ставят под сомнение, что технологический процесс строительства Белорусской АЭС соблюдается.

На строительстве БелАЭС в 2018 году выявлено свыше 1,2 тысячи нарушений законодательства об охране труда, оштрафованы 117 должностных лиц. На стройке погиб один рабочий, трое тяжело травмированы.

Такие данные приводят naviny.by со ссылкой на Гродненское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.

Геннадий Федынич прокомментировал для praca-by.info ситуацию на строительстве БелАЭС:

— Образно говоря, стройка БелАЭС - это белорусский БАМ. Мне доподлинно известно, что на стройку крайне сложно попасть, там очень сложная пропускная система. Очень часто на строительстве нет комплектующих, рабочие простаивают - а это, в подавляющем большинстве, белорусские бригады. Выявлено 1200 нарушений трудового законодательство - но сколько из них устранено, сколько из них приведено в соответствие с трудовым законодательством и охраной труда? Если бы назвали конкретные цифры, тогда был бы ясен смысл работы гос инспекции. А фиксация нарушений не означает, что они устранены.

Не вникая в технологии, отмечу, что эта стройка должна быть прозрачной для общественности. Строится не дачный домик, а ядерный объект. Нарушения нужно фиксировать не каждый год, а ежедневно, Нам говорят, за год погиб один рабочий. Похоже, эту гибель просто невозможно было уже скрыть. Мы не знаем, сколько там произошло тяжелых случаев, мы не знаем, сколько случаев травм по форме Н1. Подобную статистику скрывают все предприятия, думаю, утаивают и на БелАЭС, причем даже в больших объемах, чем мы себе представляем. Я против того, чтобы по стройке стаями ходили журналисты, но там работают люди. Неизвестно, какие именно факты вошли в 1200 нарушений (перчатки не выдали, спецодежда отсутствует) или речь о нарушениях, при которых нужно прекращать всю работу?! Но даже наличие 1200 нарушений вызывают законный вопрос: адекватно ли проходит стройка, особенно с учетом ядерных технологий?

— Получается, все участники стройки лишены возможности защищать свои трудовые права?

— Эти люди не могут открыто заявить о нарушениях охраны труда, или технике безопасности, или в с оплатой труда - ни одного живого свидетельства я не слышал. Можно подумать, что там все в порядке. Далеко не все в порядке! Значит, им всем запрещено говорить о том, что происходит на объекте. Мы не говорим о технологиях, мы говорим о людях.

— К каким последствиям может привести несоблюдение законодательства о труде на таком объекте, как БелАЭС?

— Если нарушается охрана труда, техника безопасности, то нет никаких гарантий, что соблюдается технологический процесс строительства самого объекта. А это может привести к катастрофическим последствиям.