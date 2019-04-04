Грузия получила противотанковые ракетные комплексы Javelin 2 4.04.2019, 16:20

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Министр обороны Грузии отметил, что оружие уже доставили в страну.

Грузия получила партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория, сообщает Грузия Online.

"Мы уже полностью закупили систему Javelin, и она доставлена в Грузию", - сказал Изория во время выступления в парламенте.

По его словам, выделили в этом году 23 млн лари и аналогичная сумма была выделена США для ремонта и модернизации вертолетов. "Это приблизительно 50 млн лари", - уточнил Изория.

21 ноября сообщалось, что государственный департамент США одобрил возможную продажу Грузии переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму 75 млн долларов.