Пресс-секретарь Лукашенко призналась, что кресты cносили по его приказу 34 4.04.2019, 16:23

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Наталья Эйсмонт

Фото: bfla.eu

Диктатор увидел в христианских символах «политику».

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт по просьбе nn.by прокомментировала ситуацию в Куропатах.

«Во время Большого разговора Лукашенко было обещано, что в Куропатах будет «наведен порядок», поручение заняться этим было дано соответствующим ведомствам. Будет сделано все, чтобы это место выглядело достойно, но безо всякой политики», — ответила Наталья Эйсмонт.