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Пресс-секретарь Лукашенко призналась, что кресты cносили по его приказу

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  • 4.04.2019, 16:23
  • 11,932
Наталья Эйсмонт
Фото: bfla.eu

Диктатор увидел в христианских символах «политику».

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт по просьбе nn.by прокомментировала ситуацию в Куропатах. 

«Во время Большого разговора Лукашенко было обещано, что в Куропатах будет «наведен порядок», поручение заняться этим было дано соответствующим ведомствам. Будет сделано все, чтобы это место выглядело достойно, но безо всякой политики», — ответила Наталья Эйсмонт.


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