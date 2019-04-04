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Команда Зеленского сообщила о блокировке аккаунта в Google

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  • 4.04.2019, 16:40
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Рекламный аккаунт команды кандидата в президенты Украины в Google заблокирован.

Об этом штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщил на своей странице в Facebook.

«Окей, Google, а как насчет честных отношений? Нам заблокировали рекламный аккаунт в гугл без объяснения причин!» — сказано в сообщении. Помимо этого, как уверяет команда кандидата в президенты, показатели просмотров видео не соответствуют действительной статистике.


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