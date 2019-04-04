Независимую журналистку из Гомеля вызывают на дактилоскопию 4.04.2019, 16:53

Лариса Щирякова

Лариса Щирякова заявилa, что обвинения против нее взяты с потолка.

Журналистка-фрилансер Лариса Щиракова получила повестку за подписью участкового инспектора Сергея Примакова с ОВД Гомельского райисполкома, которой ее вызвали для прохождения дактилоскопии, пишет "Гомельская Весна". Повестка была положена в почтовый ящик.

Во время телефонного разговора милиционер объяснил, что журналитску вызывают для дактилоскопии, так как она много раз привлекалась по административной статьи, по которому предусмотрен административный арест. В случае, если журналистка не пройдёт добровольно эту процедуру, милиционер сообщил, что на нее будет составлен административный протокол и она будет привлечена к ответственности за уклонение от дактилоскопии.

"Я расцениваю эту повестку как психологическое давление и запугивание со стороны милиции за свою профессиональную деятельность, и не только меня, но и все независимое журналистское сообщество, — прокомментировала Лариса Щиракова. — Что касается объяснений участкового инспектора, они необоснованны, взятые "с потолка". Я на самом деле много раз привлекалась к административной ответственности по статье 22.9 КоАП "Незаконное изготовление и распространение продукции СМИ", но, по этой статье предусмотрен только штраф, такой санкции, как административный арест там попросту нет".

Гомельский правозащитник Леонид Судаленко советует в таких случаях не ходить по повестке в милицию:

"Обязательная дактилоскопия в Беларуси предусмотрено только для военнообязанных. Журналистка Лариса Щирякова таковой не является, поэтому — требование милиции пройти дактилоскопию — незаконны".

За сотрудничество с телеканалом Белсат с 2015 года журналистка Лариса Щиракова привлекалась к ответственности 24 раза по статье 22.9 КоАП "Незаконное изготовление и распространение продукции СМИ", подвергалась психологическому давлению со стороны милиции, имели место угрозы изъятия сына, на некоторых информационных ресурсах в интернете о ней помещались клеветнические и оскорбительные материалы.