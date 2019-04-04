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Рекордное за 11 лет число россиян заявило о желании эмигрировать

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  • 4.04.2019, 17:03
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20% населения предпочли бы покинуть страну навсегда.

Доля россиян, желающих эмигрировать из страны, достигла рекорда с 2007 года. Как показал опрос Gallup, проведенный в конце прошлого года, 20% населения предпочли бы покинуть страну навсегда, пишет finanz.ru.

За последние годы их количество выросло более чем вдвое: в 2015-м потенциальных эмигрантов было 10%, а в 2016-м - 9%.

В первую очередь об эмиграции думает молодежь: среди респондентов в возрасте до 15 до 29 лет желание уехать выразили 44%. В средневозрастной группе таких набралось вдвое меньше - 22%.

Желание эмигрировать практически не зависит от образования, выяснили социологи: среди имеющих диплом ВУЗа такую перспективу рассматривают 24% против 19% в группе со средним образованием.

Большинство - 15% - выбрали бы в качестве страны эмиграции Германию. 12% указали на США; по 5% досталось Японии, Канаде и Испании.

Схожие результаты получил в январе «Левада-центр»: в целом по стране об эмиграции задумываются 17%, а среди молодежи - 41%. При этом у каждого пятого в РФ есть родные и знакомые, которые переехали на постоянное место жительства за границей в последние два-три года, следует из опроса.

Проблема заключается не в том, что россияне массово хотят уехать, а в том, что страна теряет в первую очередь самых востребованных профессионалов в высокотехнологичных отраслях, показало проведенное в мае прошлого года исследование Boston Consulting Group.

По данным BCG, почти две трети потенциальных эмигрантов из РФ (65%) - это "цифровые таланты", специалисты по искусственному интеллекту, скрам-мастера, дизайнеры пользовательского интерфейса и т.д.

Хотят работать за рубежом 50% российских ученых, 52% топ-менеджеров, 54% IT-cпециалистов. К ним готовы присоединиться 49% работников инженерных специальностей и 46% врачей.


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