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Сегодня в Куропатах соберутся на общую молитву

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  • 4.04.2019, 17:26
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Фото: «Радыё Свабода»

В урочище под Минском пройдет молебен в связи со сносом крестов.

Сегодня молебен пройдет в Куропатах, в воскресенье - на площади Свободы. Законы Беларуси не запрещают публично молиться, передает «Радыё Свабода».

Жена защитники Куропат, лидера Белорусской христианской демократии Павла Северинца, задержанного 4 апреля, Ольга Северинец призвала верующих всех конфессий на молитву в Куропаты.

Как пишет Ольга Северинец в «Фейсбуке», верующие собираются пройти в Куропатах специальным крестным ходом 4 апреля в 16 часов, начать молитву в 19.

«Приносите свечи и свои кресты, - пишет она. - Собираемся на входе. Возвысим свой голос к Богу!»

Напомним, что сегодня власти снесли кресты по периметру Куропат.

Позде в урочище задержали одного из лидеров БХД Павла Северинца и лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича, общественных активистов Дмитрия Дашкевича и Филиппа Шарова. Также пятеро милиционеров и людей в штатском брутально задержали активистку Нину Багинскую.


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