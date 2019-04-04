МВД: Хоккеисты клуба «Юность-Минск» задержаны с гашишем 4.04.2019, 17:20

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Иллюстрационное фото

Проверяют всю команду.

Игроков ХК «Юность-Минск» подозревают в незаконном обороте наркотических средств. Есть основания полагать, что факты распространения и употребления запрещенных веществ в команде не единичны. Об этом сообщило МВД, после того как вечером 1 апреля наряд задержал двоих хоккеистов. У них нашли наркотики. Позже задержали еще двоих. Возможно, это не все, пишет onliner.by.

Милиционеры ППС патрулировали окрестности проспекта Победителей. Обратили внимание на двоих молодых людей, которые принялись нервно прятать что-то по карманам. На предложение предъявить содержимое карманов парни достали две полимерные баночки с похожим на гашиш веществом, бумажный сверток с похожим содержимым, стеклянные трубочки. Задержанными оказались защитник и нападающий клуба «Юность-Минск», одному 19 лет, второму 21 год. Позже эксперты подтвердили: гашиш.

По данным отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Центрального РУВД, к распространению наркотика непосредственное отношение имеют еще двое хоккеистов клуба, их задержали на следующий день. Также получена информация, что изъятый гашиш — остатки после недавней загородной вечеринки одноклубников.

Оперативники продолжают работу по установлению всех звеньев цепочки. Кроме того, предстоит выявить схемы распространения наркотика в команде, понять, насколько долго и регулярно ее члены употребляли запрещенные вещества, какой круг хоккеистов (и не только их) участвовал в этом.

Возбуждены дела по частям 1 и 2 статьи 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

В милиции журналистам уточнили, что история про употребление гашиша хоккеистами вылезла совершенно случайно. Игроки, с которыми ведется работа, «молодые, но уже совершеннолетние», говорят в МВД. Они представляют молодежную команду клуба.

Мы связались с представителями «Юности». Клубная позиция пока ожидаемая: без комментариев.

В принципе, и без истории про наркотики хватает дел. У команды началась финальная серия с «Неманом». Она длится до четырех побед. Вчера минчане одержали победу со счетом 4:3, уступая по ходу дела 1:3.