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Российский бизнесмен с белорусскими корнями: Беларусь станет членом Евросоюза

  • 4.04.2019, 17:23
Павел Подкорытов

Павел Подкорытов рассказал, как познакомился с Беларусью.

Российский бизнесмен с белорусскими корнями Павел Подкорытов – человек уникальный. Занимался крупным бизнесом, попал в СИЗО, выучил там белорусский язык, обзавелся друзьями в Беларуси, выкупил настоящую усадьбу в Гродненской области, занимается ее реконструкцией и поддерживает многие проекты в нашей стране в качестве инвестора и мецената: «Я с детства знал о Беларуси немного больше, чем об остальных местах страны, в которой когда-то родился. Потому что моя родная бабушка родом из Витебской области. У нее здесь жила старшая сестра, и я всегда знал, что мои семейные корни находятся в том числе и здесь. Хотя так сложилось, что долгие годы я не бывал в Беларуси – учился, служил, потом уволился, занялся бизнесом, и съездить в эту страну времени как-то все не было», пишет «БелГазета».

О НОВОСТЯХ И ЯЗЫКЕ

«Конечно, я всегда с особым вниманием следил за новостями из Беларуси. И только потом, когда в силу известных причин у меня появилось много свободного времени, – вспоминает Павел Подкорытов, имея в виду свое пребывание в середине нулевых в заключении в Екатеринбурге, – я получил возможность больше внимания уделить Беларуси. Это как раз был информационный всплеск, связанный с выборами 2006-го года. У меня был доступ к интернету, а эта тема широко обсуждалась и в российской прессе, поэтому как-то заинтересовали меня те события. В итоге перешел и на некоторые белорусские ресурсы, начал более внимательно читать. С этого все и началось».

Сначала Павел читал новости на русском языке, но постепенно заинтересовался и белорусским: «Не скажу, что мне было тяжело читать и понимать на белорусском языке. Потому что в детстве я ездил с родителями в Крым, где мне попадались книжки на украинском языке, и улавливать общий смысл прочитанного это не мешало. То же самое было и с белорусским языком. Я понимал основные мысли, хотя, конечно, постоянно сталкивался со словами, о точном значении которых мог только догадываться. Тогда же я узнал о том, что выходит книга Сергея Шапрана «Дажыць да зялёнай травы» с перепиской Василя Быкова и Рыгора Бородулина. Через адвоката попросил своих сотрудников найти эту книгу. У меня стали появляться словари и другие издания на белорусском языке, благодаря чему стал читать достаточно бегло и свободно. А когда я обрел способность снова свободно передвигаться, то у меня уже было много заочных знакомств с людьми из Беларуси».

О ПИСЬМАХ И ОБЩЕНИИ

Одно из первых знакомств на белорусском языке у Павла Подкорытова случилось с известным историком и писателем Владимиром Орловым: «Когда мы только начали с ним переписываться, то он предлагал писать мне на русском языке, но я попросил его писать на белорусском. Кстати, в той переписке родилась идея издания хорошей иллюстрированной книги для детей и не только об истории Беларуси. И в последующем мы эту идею реализовали. Хорошо помню, как нелегко мне давалось первое письмо на белорусском. Это было мучительно, с маленьким словарным запасом писать было непросто. Потом становилось все проще и проще. И как раз Владимир Орлов стал человеком, который меня и познакомил с Беларусью».

Впервые в Беларусь Павел приехал в декабре 2010-го года в возрасте 42 лет: «Это была одна из первых моих дальних поездок после тюрьмы. Здесь меня встретил как раз Владимир Орлов, и я сразу же старался с ним разговаривать на белорусском языке. Мы провели с ним несколько дней, съездили в его родной Полоцк. Уже после этого я стал приезжать в Беларусь чаще. Общаться стал все больше и больше. Сейчас для меня нет никакой разницы, на каком языке общаться в Беларуси – на русском или белорусском. Стараюсь больше общаться на белорусском, конечно, хотя это и не всегда удается в силу известных причин. Но надо больше разговаривать, не стесняться и ломать стереотипы. У разных людей это по-разному получается, но могу сказать, что время от времени мне снятся сны по-белорусски. Чем больше общаешься на любом языке, тем быстрее у тебя перестраивается на этот язык и мышление тоже».

О БНР И АНТАРКТИДЕ

Около месяца назад Павел Подкорытов попал в информационные ленты многих белорусских и зарубежных СМИ, когда разместил бело-красно-белый флаг с «Погоней» на антарктической станции Camara, принадлежащей Аргентине, и объявил кусочек Антарктиды временной территорией БНР: «Конечно, это была шутка. Потому что некоторые заявили чуть ли не о нарушениях международного права с моей стороны. Так получилось, что я очень люблю путешествовать и с детских лет меня привлекали дальние страны, увлекательные приключения.

В свое время даже получил диплом яхтенного капитана и могу в принципе с яхтой управляться. Хотя своей яхты у меня нет и, наверное, не будет никогда, потому что это достаточно серьезное дело, которым надо заниматься потом всю свою жизнь. Но время от времени у меня получается где-то ходить или на арендованном судне, или с друзьями. А в Антарктиду я отправился в качестве туриста. Это как раз путешествие из детских романтических желаний – про покорение севера, про романтику полярников, про преодоление сложностей, про труднодоступные места на планете. Поездка в Антарктиду была очень увлекательной.

Добирались мы туда на специальной яхте из Южной Америки. Посетили несколько антарктических станций, ступили на поверхность Антарктиды, получили отличные впечатления, увидели огромное безлюдное пространство, встретились даже с большим количеством китайских туристов. Кстати, познакомились с пингвинами, хотя это была и не самая приятная встреча – ощущение, что попал на огромную птицеферму. Запах соответствующий и вид у них примерно такой же, как и у коров, о которых на днях высказался белорусский президент. В пути было тяжело и не очень комфортно, но это того стоило! И когда мы были на одной из аргентинских станций, то я поднял там бело-красно-белый флаг и сделал довольно шутливый пост на своей странице в Facebook. Кто-то это правильно воспринял, а кто-то и не очень».

О ТУРИЗМЕ И УСАДЬБЕ

Семь лет назад российский бизнесмен приобрел за 120 тысяч долларов усадьбу Подороск в Волковысском районе. На протяжении уже семи лет он занимается тщательной реконструкцией усадьбы и созданием там музея белорусской шляхты: «В 2012-ом году, конечно, я не думал, что потребуется столько времени и средств для завершения реконструкции и открытия всего туристического объекта для посетителей. Но когда я только увидел эту усадьбу, то я сразу понял, что сделаю здесь культурный объект, который будет полезен и нужен стране и людям. Усадьба и парк на берегу Зельвы – это удивительное место. Да, кто-то считает, что почти все белорусское – это что-то селянское и неинтересное. Но это не так. И мы покажем в Подороске настоящую шляхту – старую литовскую или белорусскую в современном понимании».

По словам Павла Подкорытова, «усадьба Подороск станет уникальным местом для всей страны. Раньше она принадлежала нескольким шляхетским семьям. На протяжении нескольких веков она преобразовывалась и видоизменялась, но мы стремимся сохранить всю историческую преемственность. Все восстановительные и реконструкционные работы мы проводим основательно и правильно. В результате там появится музей, где каждый сможет увидеть, как жила белорусская шляхта, чем занималась, как проводила время, как воевала… И один из важных этапов мы планируем завершить в нынешнем году, так что первых туристов сумеем принять уже летом. Уверен, что наш объект в Подороске придется по душе и белорусам, и зарубежным туристам».

ТОП-ТЕСТ

– На прошлой неделе Павел Подкорытов потратил «850 евро», в основном «на переезды, еду и гостиницы».

– Главной покупкой последнего времени стали «фотографии Булак-Булаховича и его батальона».

– Главное впечатление оставило «выступление Змитра Дашкевича на митинге по случаю Дня Воли».

– Удивило «наличие незамеченного ранее бара BeerShow в интересной исторической локации».

– Разочаровало «посещение Лукашенко коровника».

– Больше всего он ожидает «прихода лета».

– Он не смог бы прожить «без семьи, любимой работы и путешествий».

ПРОГНОЗЫ ПАВЛА ПОДКОРЫТОВА

Белорусскую экономику в ближайшем будущем ожидает стагнация. Курс доллара к лету останется таким же. Предстоящие Европейские игры в Минске не станут событием глобального масштаба. Белорусские футболисты не пробьются в финальную часть чемпионата Европы-2020. Беларусь способна оказаться в будущем в числе мировых лидеров в любых сферах, если будет раскрепощена предпринимательская инициатива. Наши отношения с Россией будут напоминать чемодан без ручки: кому-то бросить жалко, а думающим людям нести тяжело. Следующий президент в Беларуси появится в 2020 году, но это не значит, что им станет новый человек. Белорусы массово заговорят на родном языке, когда на нем постоянно заговорит руководитель страны. Когда-нибудь Беларусь станет членом Евросоюза. Средняя зарплата в стране превысит 1000 долларов в месяц нескоро.


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