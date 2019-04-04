Волкер о выборах в Украине: США не поддерживают ни одного из кандидатов, а поддерживают принципы 4.04.2019, 17:34

Курт Волкер

США будут сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит на президентских выборах.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает censor.net.ua со ссылкой на Громадське.

"Мы будем работать с Украиной над всем этим пунктам. И мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25. Но еще много работы впереди", - сказал Волкер.

Он отметил, что США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

Сенатор-демократ Крис Мерфи добавил, что США обязаны защищать суверенитет Украины, бороться с коррупцией и модернизировать экономику до тех пор, пока Россия "не выйдет из незаконно захваченных территорий Украины".

"И это обязательство действует без оглядки на то, кто является президентом страны. Мы не вмешиваемся в украинские выборы, не даем никаких рекомендаций. Мы лишь даем четко понять: Соединенные Штаты будут стоять вместе с украинским народом и будут стоять с руководством страны, несмотря на то, какой путь она выберет", - сказал Мерфи.