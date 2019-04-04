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Центральную улицу в Киеве переименовали в честь сенатора Джона Маккейна

  • 4.04.2019, 17:53
Джон Маккейн

Американский политик был больший другом Украины.

Киевский городской совет поддержал переименование улицы Ивана Кудри в центре города на улицу Джона Маккейна. Соответствующее решение столичные депутаты приняли на заседании в четверг. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на сайт совета.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн 35 лет представлял в Конгрессе США Аризону. Он был ярким критиком правительства Владимира Путина в России и сторонником поставок в Украину летального оружия для борьбы с пророссийскими сепаратистами.

Политик скончался в 2018 году, с инициативой назвать улицу в Киеве в его честь выступил в сентябре 2018 года президент Украины Пeтр Порошенко.


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