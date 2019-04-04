В Куропаты пришли первые участники крестного пути

В Куропаты пришли первые участники крестного пути13
- 4.04.2019, 18:05
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Около десятка человек поддержали идею собраться в урочище с лампадами.
4 апреля после сноса крестов в Куропатах и задержания ряда активистов в соцсетях появился призыв собраться в урочище вечером на совместную молитву. Всех неравнодушных просят принести с собой лампады и крестики, передает «Салiдарнасць».
Как сообщает Радыё Свабода, в урочище пришли первые участники совместной молитвы. Среди них — православные и католики.
Сообщается, что за собравшимися в Куропатах следят сотрудники милиции, но не препятствуют совместной молитве.