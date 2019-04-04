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Как дебаты на НСК «Олимпийский» повлияют на рейтинги Зеленского и Порошенко

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  • 4.04.2019, 18:16
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5 апреля может состояться беспрецедентное событие в истории украинских президентских выборов.

«Новое время» опросило ведущих украинских политологов о том, как дебаты на НСК Олимпийский отразятся на рейтингах Зеленского и Порошенко и какие темы для дискуссии удобны для каждого из них.

5 апреля может состояться беспрецедентное событие в истории украинских президентских выборов. Действующий президент Украины Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского, который победил в первом туре выборов, вместе сдать в этот день анализы на алкоголь и наркотики.

С идеей таких анализов накануне выступил сам Зеленский – в рамках подготовки к дебатам, которые должны состояться 19 апреля. Предложение прозвучало в видеоролике, в котором комик приглашал президента на дебаты на стадионе Олимпийский и который моментально разошелся по социальным сетям.

Порошенко предложение принял. Он ответил видеороликом, который его штаб записал поздней ночью и разместил на аккаунте президента в сети Twitter.

«Будет неважно, кто и что скажет во время дебатов, – важно будет, как это разойдется в медиа и социальных сетях», - говорит Анатолий Октисюк, политический аналитик экспертного центра Дом демократии.

По его мнению, дебаты еще больше поляризуют общество на тех, кто за Зеленского, и на тех, кто за Порошенко. «Это будет большое шоу, настоящее представление», - добавляет эксперт.

Политолог Владимир Фесенко считает, что дебаты, если они все же состоятся, более выгодны Порошенко. «Считается, что Порошенко как хороший оратор и более опытный политик победит на дебатах Зеленского, у которого необходимого опыта и знаний нет», - отмечает политолог.

И тут же добавляет: дебаты расклад накануне второго тура, который состоится 21 апреля, кардинально не изменят. «Сторонники Зеленского голосуют за него, потому что не доверяют всем остальным политикам и в особенности – Порошенко», - говорит Фесенко.

«По большому счету, штаб Порошенко действительно надеется, что дебаты состоятся и Зеленский не сможет выдержать удар, - комментирует Виталий Кулик, директора Центра исследований проблем гражданского общества. – Это такое орудие возмездия, которое готовит действующий президент».

Для значительного количества избирателей Зеленского дебаты не будут иметь никакого значения, ведь они уже определились в своем выборе, говорит политолог. На ядерный электорат лидера Квартала 95 - а это 20% избирателей – дебаты никак не повлияют, добавляет он.

Правда, Порошенко может попробовать посоревноваться за те 10-12%, которые проголосовали за Зеленского «по приколу» или в знак протеста, резюмирует Кулик.

Что касается тем дебатов, то политолог Октисюк считает, что Зеленский будет бить по слабым сторонам Порошенко – а это коррупция, медленный темп реформ, неисполнение обещаний о продаже компании Roshen. Порошенко, в свою очередь, будет пытаться показать некомпетентность Зеленского, будет привязывать его к олигарху Игорю Коломойскому, на что лидер гонки ответит – «да вы и сам же, Петр Алексеевич, олигарх», - говорит эксперт.

Если Порошенко будет выглядеть убедительно, то все же сможет получить часть голосов по итогам дебатов, считает Фесенко. Но для этого надо увести дискуссию в выгодное для него поле.

Это поле – темы Минского переговорного процесса, внешняя политика, Донбасс, Крым, оборона и безопасность страны.

Зеленский же будет играть с использованием элементов шоу и акцентом на коррупционных скандал вокруг Порошенко – это и Укроборонпром, и другие скандалы, и сохранение статуса бизнесмена, несмотря на пять лет на Банковой, комментирует Фесенко.

Политолог Кулик предупреждает об одном риске для Зеленского: если он не сформулирует месседжи для избирателей Игоря Смешко, Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко, то может не получить их голоса во втором туре.

«Штаб Зеленского должен учесть эти риски и не допустить участия своего кандидата в дебатах», - считает эксперт.

Фесенко добавляет: Зеленскому во время дебатов нужен эмоциональный фон. Нужен негативный гул, который будет сопровождать реплики Порошенко. «Публика будет третьим участником дебатов», - резюмирует политолог.


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