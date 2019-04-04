Венесуэла анонсировала прибытие новой группы российских войск 10 4.04.2019, 18:28

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Дополнительный контингент будет переброшен в ближайшее время, сообщил замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль.

Россия в ближайшее время может расширить присутствие своих войск в Венесуэле, заявил в четверг замглавы МИД страны Иван Хиль, приехавший с визитом в Москву, передает finanz.ru.

В дополнению к контингенту из 100 военных, переброшенных в Каракас в конце марта, «наверняка прибудут новые миссии», заявил Хиль.

По его словам, точных сроков их пребывания в стране нет. «Группа военных специалистов находится в рамках наших соглашений и контрактов по ВТС, как уже говорилось. Они там будут столько, сколько потребуется», - цитирует замминистра «Интерфакс».

Отношения Венесуэлы и России сейчас «очень интенсивны», подчеркнул Хиль: в ближайшие месяцы в Москву из Каракаса приедут министры нефти, обороны и экономики, а в ответ ожидаются «визиты высокого уровня» из РФ.

Требование вывести российской войска из латиноамериканской страны, озвученные Госдепом и президентом США Дональдом Трампом, в Москве считают «тотальным мировым хамством», заявила 28 марта официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Что значит уйти? Посольство должно уехать? Туристы должны уйти? Энергетические компании должны прекратить свои контракты? Что значит уйти? Заявлять России относительно того, что уйдите из Венесуэлы, это вообще уже за гранью. Можно быть настойчивым или даже нахрапистым в своей позиции. Но под этим должна быть какая-то основа. А какая здесь основа? Никакой. Правовой нет, моральной тем более», - сказала Захарова.

В Вашингтоне рассматривают присутствие российских военных в Венесуэле как «прямую угрозу» для США, заявил спустя день советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

«Мы решительно предостерегаем всех внешних игроков от того, чтобы размещать войска в Венесуэле или где-либо еще в Западом полушарии с целью проведения военных операций. Мы будем считать такие действия провокацией и прямой угрозой глобальному миру и стабильности в регионе», - заявил Болтон.