Зеленский предлагает Тимошенко быть модератором на дебатах 25 4.04.2019, 18:42

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Владимир Зеленский

Кандидат в президенты Украины выступил с очередным заявлением.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предлагает Юлии Тимошенко быть модератором на дебатах. Об этом сообщает пресс-служба кандидата в президенты Украины.

«Для избежания провокаций, административного давления мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов», - сказал Зеленский.

Кандидат обратился к Тимошенко с вопросом, может ли она стать «гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах».