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Милиция задержала 15 человек за протест против сноса крестов в Куропатах

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  • 4.04.2019, 18:54
  • 2,201
Фото: tut.by

Некоторые защитники Куропат находятся в изоляторе временного содержания.

От 3 до 6 часов находятся в милиции 15 задержанных в Куропатах, сообщает Наста Дашкевич.

Особое внимание она обращает на Валентину Яременок, у которой 4-х летняя дочь в садике, и никто кроме нее не может ее забрать, так как Владимир Яременок сейчас не в Беларуси.

Spring96.org известны фамилии девяти активистов: Павла Северинца, Дениса Урбановича, Змитра Дашкевича, Филиппа Шаврова, Нины Багинской, Артема Клепца, Валерия Рябцева, Валентины Яременак, Виталия Трегубова.


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